ANNA TATANGELO/ Coccole mattutine prima del ritorno in tv, foto (Domenica In, 29 gennaio 2017)

ANNA TATANGELO, IL RITORNO IN TV ALLA CORTE DI PIPPO BAUDO: ECCO COSA SI E' PREPARATA (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) - Tutto è pronto per il cambio di guardia tra L'Arena e Domenica In quando Pippo Baudo prenderà in mano le redini del suo programma pomeridiano e ospiterà, tra gli altri, anche Anna Tatangelo. La bella cantante e compagna di Gigi D'Alessio tornerà in tv tra canzoni e gossip sulla sua relazione con il cantautore napoletano. Dopo le voci di crisi sembra che tutto vada a gonfie vele a casa D'Alessio-Tatangelo dove, proprio qualche ora fa, la cantante si è lasciata andare a coccole mattutine con il suo bambino. La domenica nelle case degli italiani ci si gode la famiglia dopo una settimana di routine e cose da fare e anche per la Tatangelo è così. Pubblicando questa foto che mostra le sue mani e quelle del suo bambino con tanto di cartoni in tv, la Tatangelo ha scritto: "#concalma #èdomenica???? #coccolemattutine?? ????#buonadomenicaatutti". La cantante dovrebbe essere presente in trasmissione intorno alle 17.00.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE OSPITE DI PIPPO BAUDO: I FAN IN DELIRIO PER LA SUA PARTECIPAZIONE A SINGING IN THE CAR (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) - Una nuova puntata di ospiti, varità e divertimento ci attende oggi, domenica 29 gennaio 2017, grazie a Domenica In. Il programma di Rai 1 ritornerà con il suo timoniere più storico, Pippo Baudo, e con una nuova carrellata di ospiti. Nel salotto del conduttore troveremo anche la cantante Anna Tatangelo, considerata una delle artiste più di rilievo del panorama musicale italiano. Di recente, la Tatangelo ha inoltre partecipato con successo ad una puntata di Singing in the car, il quiz musicale di TV8 condotto da Lodovida Comello. Un'occasione in cui la cantante ha mostrato il proprio lato frizzante ed esuberante, incline ai travestimenti e dedita al divertimento. Il gradimento del telespettatori ha sfiorato vette molto alte, come dimostrato da diversi commenti di apprezzamento che l'artista ha riscosso sui social. E' facile quindi pensare che Anna Tatangelo riscuoterà successo fra il pubblico italiano anche all'interno di questa nuova presenza sul piccolo schermo.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE OSPITE DI PIPPO BAUDO: CI SARANNO LE NOZZE CON GIGI D'ALESSIO? (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) - Fra concerti e partecipazioni nei salotti televisivi, Anna Tatangelo continua ad attirare l'attenzione dei gossip e degli italiani grazie alla sua storica storia d'amore con Gigi D'Alessio. Di recente i rumors tendevano al negativo per la coppia più in vista nel mondo dello spettacolo, soprattutto a causa di alcuni scatti che la riprendevano in momenti non proprio iddilliaci. Eppure i due cantanti non hanno mai confermato le voci che li volevano in crisi già da diverso tempo, complice uno scatto fatto vicino all'albero di Natale in compagnia del figlio Andrea. Nonostante questo, i fan continuano a chiedersi come mai Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non abbiano deciso di coronare il sogno d'amore tramite le nozze di cui si discute già da diversi anni. In più di un'occasione, la stessa cantante, sottolinea Gossip e Tv, ha smentito che il matrimonio fosse fra i progetti della coppia, anche se più volte era apparso che i due fossero in procinto di dire il fatidico "sì".

