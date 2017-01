ARENA DI GILETTI/ Ospiti e anticipazioni: Mara Venier nello studio del conduttore (puntata oggi, 29 gennaio 2017)

ARENA DI GILETTI, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2016: MARA VENIER - Il pubblico del piccolo schermo di Rai 1 non rimarrà deluso sintonizzandosi oggi, domenica 29 gennaio 2017, a partire dalle 14.00: Massimo Giletti sarà infatti pronto a condurre un nuovo appuntamento del suo programma di attualità L’Arena di Giletti, dove non mancherà l’ormai celebre spazio dedicato ai ‘protagonisti’. Il super ospite atteso per la puntata odierna è la spumeggiante e simpaticissima conduttrice Mara Venier: la Venier ha lasciato il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, che occupava al fianco di Alfonso Signorini sui canali Mediaset. Al loro posto, da domani 30 gennaio, subentrerà Vladimir Luxuria. La Venier, lo scorso dicembre, è tornata sui canali Rai a fianco di Fabrizio Frizzi per condurre il Telethon Show: “È stato un rientro inaspettato” aveva confessato in esclusiva sulle pagine di Vanity Fair “È arrivata una telefonata una mattina e alla parola Telethon ho gridato: ‘Sì, lo voglio!’. Avevo un biglietto aereo per Santo Domingo, dovevo raggiungere mio marito. Ho buttato via tutto, partirò subito dopo questa esperienza. Per me entrare in Rai è un po’ come entrare a casa, è un po’ come il primo amore che non si scorda mai”. Oggi, a L’Arena di Massimo Giletti, avrà modo di raccontarsi ancora, ripercorrere le tappe più belle e soddisfacenti della sua carriera: cosa dirà Mara Venier?

