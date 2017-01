BELEN RODRIGUEZ / News: una domenica spensierata insieme al figlio Santiago, video (Oggi, 29 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: DOMENICA SPENSIERATA INSIEME AL FIGLIO SANTIAGO –Belen Rodriguez passa una domenica in compagnia del figlio Santiago, come si vede nei video postati dalla showgirl argentina su Instagram. Mamma e figlia sono sul letto a parlare e vedere la televisione con Santiago che comincia un vero e proprio monologo sui Minions, davanti ad una Belen Rodriguez abbastanza interdetta sulle parole del figlio. Nel secondo video, invece, si vedono i due giocare sul lettone con Belen che scrive 'Ricordatevi che mi dovrete ringraziare per le risate regalate' visto che Santiago pare si diverta davvero tanto con la madre durante il loro pomeriggio di giochi. Andrea Iannone è in Malesia per la presentazione della nuova Suzuki, Belen approfitta di questo momento lontano dal suo compagno per trascorrere una domenica spensierata insieme al figlio Santiago. Nessuna polemica oggi, Belen non ammette più repliche da parte degli utenti sui social nei comportamenti nei confronti del figlio, solo tante risate insieme. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI BELEN

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANDREA IANNONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA SUZUKI –Belen Rodriguez ed Andrea Iannone stanno vivendo sereni la loro storia d'amore nonostante le voci di gossip vedano la showgirl argentina sempre legata al suo ex marito Stefano De Martino. Intanto il pilota di MotoGP ha presentato questa mattina la sua nuova moto, una nuova avventura in Suzuki lo aspetta in questo 2017 dove pensa di poter arrivare a tanti traguardi: "È stato un inverno di relax e allenamento, perché bisogna staccare, ma anche essere sempre in forma perché queste moto sono molto impegnative da guidare. Voglio vincere tanti Gran Premi, sono qui per questo" le dichiarazioni a caldo di Andrea Iannone a 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in Malesia, con il pilota fidanzato di Belen Rodriguez che aveva anticipato qualcosina già su Instagram Stories in mattinata, per far sapere a tutti gli utenti di trovarsi alla presentazione della sua nuova GSX-RR, portata in pista da Andrea Iannone e Alex Rins in questa nuova stagione.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PER I FANS LA SHOWGIRL PENSA ANCORA A STEFANO DE MARTINO – Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno firmato ufficialmente la separazione con cui hanno scritto la parola fine sul matrimonio. Il giudice ha affidato Santiago a Belen mentre Stefano potrà vederlo solo a weekend alternati, 15 giorni durante le vacanze estive e durante le festività accordandosi direttamente con Belen. Niente alimenti per la Rodriguez ma solo 1000 euro mensili per il mantenimento del bambino. Tutto, dunque, si è concluso per Belen e Stefano che, però, nella mente dei fans, formano ancora una coppia. E’ bastato, infatti, un commento con cui la Rodriguez ha risposto ad una fan che la accusava di aver distrutto il matrimonio per scatenare nuovi rumors. “Fino a prova contraria non è stata una mia scelta. Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze. Ahy ahy Dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia!", ha sbottato Belen sui social rispondendo ad una fans che commentando una foto postata da Belen sui genitori aveva scritto – “Peccato tu non abbia preso da loro il senso di per sempre”. Secondo alcuni fans, la reazione di Belen sarebbe stata spropositata e avrebbe alla base il forte sentimento che la Rodriguez proverebbe ancora per Stefano. Belen, però, ha più volte ribadito di essere felice e innamorata di Andrea Iannone. I fans si metteranno l’anima in pace?

