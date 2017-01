C'E' POSTA PER TE/ Video, Ezio lascia Giusy: il pubblico la vuole a Uomini e Donne

TRADITO DALLA FIDANZATA, EZIO E GIUSY DA C’È POSTA PER TE AL TRONO OVER? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Ieri sera si sono aperti i battenti della terza puntata di C'è posta per te, il people show della rete ammiraglia di Casa Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi. "Questa è la storia di un amore interrotto e contrastato", ha esordito Maria facendo entrare in studio Giusy. Direttamente da Palermo, la donna ha raccontato la sua storia con Ezio, il 26enne che ha intrapreso una relazione d'amore con lei ma che poi si è convinto che la donna lo avesse tradito con il suo socio in affari. Giusy quindi, è stata lasciata dal fidanzato per "mancanza di prove" e così, dopo un riavvicinamento, la loro storia si presentava ancora fortemente contrastata dai genitori di lui. Ezio infatti, ha fatto il suo ingresso in studio accompagnato dai genitori e, dopo l'apertura della busta la madre ha preferito non fare parlare Giusy ed uscire ancora prima che la donna potesse spiegarsi. La discussione che si è creata in studio però, aveva del paradossale in quanto, la donna non ha mai tradito il fidanzato ma, non possedendo le prove per poterlo chiarire, non ha ricevuto il suo perdono e nemmeno quello dei genitori di lui. Il padre è rimasto accanto al figlio sostenendo di non avere intralciato la decisione del giovane anche se, la sua presenza sembrava abbondantemente prevaricare. Giusy ed Ezio inoltre, in base ai racconti, sembravano proseguire la loro frequentazione ma il ragazzo in studio, ha invece dichiarato di non provare nulla per la donna (più grande di lui di alcuni anni e con un divorzio alle spalle) fino a chiudere la busta. Sul web gli animi si sono abbondantemente accesi così come in studio con il pubblico che si complimentava per la bellezza della donna affermando che troverà senza ombra di dubbio un nuovo amore. Sul web inoltre, c'è chi le ha proposto di prendere parte al trono over di Uomini e Donne e presentarsi alla ricerca dell'amore. Giusy spazzerà via l'ingombrante presenza della famiglia dell'ex fidanzato buttandosi dentro questa nuova esperienza? Se volete rivedere la storia di cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

