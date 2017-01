C'è posta per te / Quarta puntata: i top e i flop della serata. Le lacrime di Emma Marrone

C'è posta per te, quarta puntata: i top e i flop della serata - Abbiamo vissuto un'altra serata di C'è Posta per te piena di emozioni, lacrime ma anche sorrisi. Sono stati tantissimi i momenti che possiamo definire top e che hanno registrato anche i picchi di commenti sui social network. La prima storia è quella che vede coinvolta Emma Marrone. Alessandra e Veronica l'hanno voluta per loro madre che ha dovuto superare il lutto della morte del marito. Come al solito Emma Marrone ha dimostrato ancora una volta di essere una ragazza sensibile e davvero molto disponibile ad accontentare i suoi fan nella trasmissione di Maria De Filippi. L'altra storia che vede protagonisti degli ospiti illustri è quella di uno splendido amore quello tra Piero e Lia che va avanti da oltre quarantacinque anni. L'uomo ha fatto finalmente la sua proposta di matrimonio alla moglie che aveva sposato solo porgendole l'anello, in suo aiuto sono arrivati i tre attori de Il Segreto Alvaro Morte, Adirana Torrebejano e Chico Garcia.

C'è posta per te, quarta puntata: i top e i flop della serata - Sono stati pochi i momenti flop della quarta puntata di C'è Posta per te di Maria De Filippi. Abbiamo assistito a un programma che sicuramente ha toccato le corde della sensibilità delle persone e ha commosso con storie davvero belle e intense. Sicuramente tra le storie flop va quella di Giusy che ha voluto invitare il compagno Ezio e i suoi genitori Antonella e Antonino. Il pubblico ha fischiato a lungo l'atteggiamento di questi ultimi due che non hanno di certo aiutato il figlio a fare chiarezza, ma se possibile hanno peggiorato ancora le cose. Alla fine la donna ha dato una grande dimostrazione d'amore al suo compagno, ma è stata respinta con nemmeno la possibilità di aprire la busta. Difficile capire quando in amore si rompe qualcosa come ricucirlo, ma di certo la gelosia è una brutta bestia. Ora il pubblico non saprà mai cosa è successo veramente a questa coppia, ma l'atteggiamento sia di Ezio che dei suoi genitori nei confronti di Giusy che ha provato a fare un passo nei loro confronti è stato il punto più basso della serata e ha meritato i fischi del pubblico.





br/>© Riproduzione Riservata.