C'è posta per te / Video, chi è Luigi? Tutte pazze per il biondino in tv, ma ecco la "triste" sorpresa...

TUTTE PAZZE PER LUIGI: VIDEO. ALL'ASSALTO DEL WEB DOPO LA SUA PARTECIPAZIONE A C'È POSTA PER TE: LA "TRISTE" SORPRESA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Luigi, non il solito personaggio famoso, ha rubato il cuore delle telespettatrici di C'è posta per te nella puntata di ieri. Il giovane destinatario della busta è stato protagonista di uno dei momenti più intensi del programma di Maria De Filippi, al punto tale che in Rete è partita la caccia ai suoi profili social per carpire quante più informazioni sulla sua vita privata. Sua madre Adriana ha chiesto aiuto a C'è posta per te per recuperare il rapporto con i suoi due figli: Luigi, appunto, e Mirco. La donna era stata allontanata da casa dopo la scoperta di una relazione extraconiugale con un uomo vicino alla famiglia. Quando la busta viene aperta e appare il volto della loro madre i due ragazzi si emozionano. Quello più arrabbiato e deluso, però, è proprio Luigi, che non riesce ad accettare il tradimento della madre e si sente preso in giro perché Adriana lo aveva negato prima di essere scoperta. «Non capisco come sia arrivata a tanto» afferma Luigi, che poi lascia lo studio perché «non riesce a mettere a posto i tasselli della sua vita». Solo Mirco, il figlio più piccolo di Adriana, perdona la madre e, quindi, apre la busta per riabbracciarla. Mentre Maria De Filippi raccontava la storia accadeva qualcosa di insolito sul web: le telespettatrici hanno preso d'assalto i motori di ricerca e i social network alla ricerca di Luigi. Le ricerche hanno dato i loro frutti, ma non quelli sperati: le ammiratrici del bel Luigi hanno, infatti, scoperto che è fidanzato e che condivide il suo profilo Facebook proprio con la fidanzata. La reazione sui social network è tutta da ridere: «Luigi ha il profilo di coppia RITIRATA RIPETO RITIRATA ABORTIRE IL PIANO #cepostaperte» scrive ironicamente, ad esempio, una telespettatrice su Twitter (clicca qui per visualizzare il tweet). Se, invece, volete rivedere Luigi a C'è posta per te, cliccate qui.

