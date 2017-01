Che dio Ci Aiuti 4 / Anticipazioni quarta puntata 29 gennaio 2017: Francesca Chillemi si racconta, la sua Azzurra avrà un lieto fine?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: FRANCESCA CHILLEMI SI RACCONTA - "Azzurra è già cambiata un sacco rispetto alle prime puntate": così Francesca Chillemi, in un'intervista esclusiva rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, racconta il personaggio che interpreta in Che Dio ci aiuti 4 "Allora era acida, antipatica, e per lei gli altri erano tutti 'sfigati'. Oggi si è ammorbidita, è più sincera. Ma alla base della sua filosofia di vita c'è sempre lo shopping. In questo non cambierà mai!". Stasera, domenica 29 gennaio 2017, andrà in scena la quinta puntata della fiction LuxVide, e le anticipazioni rivelano che la Leonardi inizierà a sospettare che la vicinanza di Andrea ad Emma non abbia affatto una bella influenza su di lei, anzi... "Ora Azzurra si ritrova anche a fare da sorella maggiore a Emma, una giovanissima ospite della casa-famiglia dove va a dare il tirocinio per laurearsi in Scienze del servizio sociale. Ed è un po' quello che è successo anche a a me sul set con Bianca Di Veroli (l'attrice che veste i panni di Emma, ndr)" ha ammesso ancora la Chillemi nell'intervista "Sarà che sono diventata mamma da poco, ma mi sentivo molto protettiva". Il personaggio di Azzurra, proprio all'inizio della quarta stagione, ha scoperto inoltre che Emma è sua figlia, la stessa figlia partorita quando era molto giovane e affidata ad altri: la verità verrà a galla anche con Emma prima o poi? Intanto, il loro rapporto cresce...

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: VIDEO PROMO - Monica, in Che Dio ci aiuti 4, ha capito che il Dottor Mattei si è preso una bella cotta per Valentina, o che - perlomeno - è interessato a lei. Durante il quinto appuntamento con la fiction, in programma proprio stasera 29 gennaio, la giovane potrebbe però arrivare a rovinare tutto: Valentina non vuole assolutamente che Gabriele scopra che in passato ha fatto la escort, e metterà in campo tutte le sue energie per tenerglielo nascosto. Nel video promo condiviso su alla pagina Facebook ufficiale di Che Dio ci aiuti 4, però, sembra proprio che Gabriele interpreti male i suoi atteggiamenti, e arrivi a pensare che, in realtà, a Valentina lui non interessi in alcun modo. Questo li allontanerà? O l'equilibrio verrà presto chiaro tra Valentina e Gabriele? Tanta carne al fuoco anche per Azzurra: la giovane Emma riceverà una bella notizia: c'è una famiglia che la attende per l'affido. In questo modo, è chiaro, Emma si allontanerà dalla Leonardi, sua madre naturale, nonostante lei non sappia nulla di tutto ciò. Come deciderà di intervenire Azzurra? Ancora una volta, bisognerà ascoltare con attenzione i consigli e le domande di Suor Angela. Clicca qui per vedere il video promo della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 4 direttamente dalla pagina Facebook ufficiale della fiction.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: VIDEO ANTEPRIMA - La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 4 prenderà il via con un brutto sogno: Monica rivive il bacio che lei e Nico si sono scambiati, con un finale decisamente diverso e più aspro, in cui lui ride, ammettendo che non può credere che ci sia cascata di nuovo. Davvero crede che un tipo come lui possa innamorarsi di una come lei? La giovane si alza di scatto, si veste e raggiunge Edo e Nico di sotto: lo scambio di battute è imbarazzato, specie nel momento in cui l'avvocato sottolinea la necessità di trovare un momento per loro, per discutere di quello che è successo la sera prima. Monica fa anche presente che una sua vecchia amica, Alessia, sta per arrivare a farle visita nel convento: anche in questa occasione, Nico non risparmia a nessuno lo stupido soprannome che le era stato affibbiato quando andavano a scuola. In Che Dio ci aiuti 4, anche per Emma è arrivato il momento di alzarsi: mentre si veste, si rende conto che i commenti di Azzurra le mancano eccome. Valentina sta scegliendo l'outfit giusto, e ritrova un vecchio capo di quando faceva la escort, lasciandolo cadere sul pavimento delusa. È chiaro come la protagonista interpretata da Arianna Montefiori stia ancora facendo a pugni con il passato, questo creerà problemi con Gabriele? Clicca qui per vedere la video anteprima della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 4 direttamente da RaiPlay.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: L’INVITO DI CHRISTIAN MONALDI - Ci sarà anche il piccolo Christian Monaldi tra i protagonisti della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 4 in programma stasera, domenica 29 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rai 1. Il giovane attore veste i panni di Edo, il figlio del marito di Monica che è ormai affidato alle cure della giovane e di tutte le religiose del Convento degli Angeli. Sarà come sempre lui ad introdurre l’appuntamento, e lo farà con un piccola riflessione dedicata ai sogni, ai bei sogni, a quelli brutti e anche quelli che andrebbero forse definitivi ‘scheletri nell’armadio’. Christian Monaldi è intervenuto sulla sua pagina Instagram ufficiale per dare appuntamento al prime time di oggi con Che Dio ci aiuti 4: “Ciao a tutti!!! Domani sera la quinta puntata di @chediociaiuti pronti?? #me #christianmonaldi #edo #chediociaiuti4 #cdca4 #chediociaiuti”. Chi non se lo perderà? Clicca qui per vedere il post dell’attore direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: "FANTASMI" - Nuovo, entusiasmante appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, domenica 29 gennaio 2017: a partire dalle 21.25 circa, infatti, verrà trasmessa la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 4, la fiction con Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi e Arianna Montefiori. Giro di boa per la serie targata LuxVide che - nonostante l'addio di Lino Guanciale e di altri personaggi molto amati - continua a riscuotere un successo a dir poco incredibile. Il primo episodio in programma in prime time si intitola "Fantasmi": al convento di Fabriano arriverà una vecchia amica di Monica accompagnata dal fidanzato. I due sembrano felici, una coppia affiatata, ma Suor Angela fiuta immediatamente che qualcosa non va e inizia a sospettare che i due nascondano un segreto. Facile immaginare che i suoi sospetti arriveranno a scontarsi con la giovane figlia di Valerio, certamente contenta di poter riabbracciare l'amica: come andrà a finire? Nel frattempo, Valentina teme che il suo passato da escort possa convincere il bel Dottor Mattei a starle alla larga: per questo, mette in piedi un piano dietro l'altro per fare in modo che Gabriele non scopra nulla. Ci riuscirà? Sembra che l'arrivo in ospedale di un paziente davvero speciale scombinerà totalmente i suoi piani...

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: "COME SI CAMBIA" - Due gli episodi che vanno a comporre la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 4, pronta a prendere il via oggi, domenica 29 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rai 1. Il secondo prenderà il titolo di "Come si cambia". Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 4 rivelano che Suor Costanza verrà investita da un pirata della strada: le sue condizioni saranno gravi? A preoccupare Suor Angela non ci sarà, purtroppo, solo la saluta della sorella: la religiosa, infatti, teme di conoscere chi ha fatto tutto questo. Avrà ragione? Nel frattempo, Monica sfida Nico, il giovane avvocato del Convento di Fabriano che ha sostituito Guido Corsi: lui è un inguaribile...donnaiolo, e Monica vuole scoprire se riesce a stare lontano dalle ragazze per almeno una settimana. La scommessa comincia, ma evidentemente i due giovani hanno scelto la settimana più ardua, dal momento che la struttura si riempie di tante ragazze avvenenti. Nico riuscirà a vincere comunque? Infine, Azzurra sarà preoccupata per Emma: secondo lei, Andrea è una cattiva compagnia per sua figlia. Deciderà di intervenire in qualche modo?

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - In attesa di gustarci il nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 4 sul piccolo schermo di Rai 1, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa e a dove siamo arrivati. Al convento le cose continuano ad andare male tra Monica e Nico, i due sembrano cane e gatto e a rimetterci è Edo, come al solito in ritardo a scuola. La bella dottoressa però per la testa ha anche Gabriele ma Azzurra non crede che il medico sia interessato all'amica. Emma, a scuola, salva Serena dal suicidio e questo gesto così estremo scuote nel profondo l'adolescente. La ragazza non sa come aiutare l'amica e così ne parla con Suor Angela, che va a trovare la madre, una donna per nulla comprensiva nei confronti della figlia. Serena ha tentato il suicidio perché è incinta e la madre vuole farla abortire. La storia di Serena scuote nel profondo anche Azzurra, che a quindici è diventata ragazza madre e ha dato via Emma. La madre di Serena sembra irremovibile sull'aborto mentre la ragazza vorrebbe tenere il bambino. Azzurra si fa coraggio e va dalla donna raccontandole del suo segreto su Emma. La notte sembra portare consiglio a Serena e sua madre e alla fine la ragazza non abortisce. La storia aiuta Emma a fare pace anche con il ricordo della madre, nonostante l'abbia abbandonata, l'ha fatta nascere. Al convento si fa sempre più tesa la situazione tra Valentina e Monica, entrambe interessate a Gabriele. Le due ragazze arrivano anche alle mani e ancora una volta la povera Suor Angela deve intervenire per sedare gli animi, sembra che però il dottore, una scelta l'abbia fatta e sia più interessato a Valentina. L'arrivo del nipote di Nico mette in agitazione tutte le ragazze della scuola del convento e anche Emma non sembra immune al suo fascino. Suor Angela, nel secondo episodio della serata, si occupa della storia di Laura, una ragazza che deve affrontare da sola la malattia del fratello, in coma da due anni. La ragazza sembra intenzionata a farsi vendetta dell'uomo che ha ridotto in fin di vita il fratello ma Nico, Azzurra e Suor Angela sono decise ad aiutarla a non commettere un errore. Suor Costanza si preoccupa per lo strano atteggiamento di Valentina e pensa che la ragazza sia ritornata al suo vecchio lavoro, in realtà è solo innamorata di Gabriele e la suora la ascolta e le dà buoni consigli. Purtroppo, Monica ha spiato la conversazione e così scopre che Gabriele e Valentina si sentono e che lei non ha chance con il dottore. La dottoressa però trova conforto in Nico e i due si baciano. L'avvocato, intanto, deve fare i conti con il nipote adolescente e le ingerenze da parte della zia, ma alla fine il suo aiuto nel caso di Laura è fondamentale e la donna si ricrede sul suo conto. Suor Angela riesce a far desistere Laura, che capisce di essere stata troppo avventata e pensa a cosa avrebbe voluto il fratello per sé. L'armonia tra Monica e Nico non dura molto, i due sono cresciuti insieme e la dottoressa scopre tra alcune fotografie che l'uomo da ragazzo l'aveva conquistata solo per una scommessa con gli amici.

