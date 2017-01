CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta: Peppe Vessicchio dice no a Carlo Conti ma non a Fabio Fazio! (Puntata oggi, 29 gennaio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: PEPPE VESSICCHIO - Ci sarà anche Peppe Vessicchio nello studio di Che tempo che fa in occasione dell'appuntamento fissato per oggi, domenica 29 gennaio 2017. Il maestro ha da poco annunciato che non sarà presente sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2017 perchè, come ha spiegato, era stato 'prenotato' da due artisti in seguito non selezionati dal direttore artistico Conti per la competizione. Giuseppe Vessicchio, in un'intervista esclusiva rilasciata a il giornale OFF, ha cercato di spiegare che cosa è Sanremo nell'era dei talent show che vanno in onda nostri televisori: "È un programma televisivo, è gestito dalla tivù, si parla di ascolti e di quanto è seguito e basta. Trattandolo così è logico che diventi sensibile a ciò che la televisione ha già reso prezioso. Ma è innegabile che musicalmente, negli ultimi dieci anni, Sanremo non ha lasciato nessun segnale forte nel mondo della discografia". In questo momento, per altro, il maestro è impegnato con la presentazione della sua autobiografia, che uscirà il prossimo 2 febbraio edita da Rizzoli, dal titolo "La musica fa crescere i pomodori". Un lavoro che vede la collaborazione del giornalista Angelo Carotenuto: avrà occasione di raccontare anche di quella più tardi nello studio di Fazio a Che tempo che fa?

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: LEONARDO FIORAVANTI - Spazio anche allo sport nello studio di Che fuori tempo che fa: nella puntata in programma oggi, domenica 29 gennaio 2017, è infatti atteso il surfista Leonardo Fioravanti. Giovanissimo, di recente si è raccontato in un'intervista esclusiva a Sky Sport, e si è soffermato sul prossimo World Tour da professionista: "Qualificarmi è stato il momento migliore della mia vita. Sono felicissimo. Si comincia in Australia, poi Brasile, Fiji, Sudafrica, Tahiti, California. Sono 11 gare in tutto l'anno, 32 partecipanti, solo i migliori. Quest'anno ho avuto la fortuna di fare qualche tappa con loro, ma un tour intero sarà speciale: non vedo l'ora di iniziare". Leonardo Fioravanti ha anche ammesso che non è stato per nulla semplice, all'inizio: "Lasciare casa mia a 12 anni, non vedere mio padre e mio fratello anche per cinque mesi è stata dura. Però ho capito sin da piccolo che l'unico modo per arrivare in alto era questo: stare all'estero, cambiare il mio stile di vita. In Italia si può fare surf ma non ci sono abbastanza onde per diventare un professionista". Pronti a ritrovarli in scena a Che fuori tempo che fa stasera, 29 gennaio 2017?

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: FEDEZ, J-AX E PEPPE VESSICCHIO - I loro nomi erano stati annunciati per l'appuntamento della settimana scorsa, ma all'ultimo Fedez e J-Ax non hanno fatto capolino all'interno dello studio di Che tempo che fa: stasera, domenica 29 gennaio 2017, la loro presenza è invece confermata. A partire dalle 20.30 il varietà guidato da Fabio Fazio tornerà a fare compagnia al pubblico di Rai 3, e il presentatore lascerà la parola ai due rapper, che sono tornati di recente sulla scena musicale con il nuovo album dal titolo 'Comunisti col Rolex', e hanno rilasciato il video del singolo 'Piccole cose', brano realizzato con Alessandra Amoroso. Insieme a Fedez e J-Ax, oggi a Che tempo che fa faranno capolino anche Stash, leader dei The Kolors, e la cantautrice Levante, che hanno lavorato insieme a loro ad 'Assenzio'. Nuovo spazio dedicato alla musica all'interno di Che tempo che fa oggi, 29 gennaio 2017: il conduttore ha infatti annunciato anche il nome del diretto d'orchestra Peppe Vessicchio, che ha di recente annunciato - con grande dispiacere dei fans - che non prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo in partenza tra poco più di una settimana. Andando avanti, a Che tempo che fa non mancheranno l'artista, pittore e scultore Michelangelo Pistoletto e il neurobiologico vegetale Stefano Mancuso: che cosa racconteranno nello studio di Fabio Fazio?

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: RICCHI E POVERI, LINUS E ERNST KNAM - La maratona di Fabio Fazio sul piccolo schermo di Rai 3 non si ferma mai la domenica: subito dopo Che tempo che fa, anche oggi 29 gennaio 2017, andrà in scena un nuovo appuntamento con Che fuori tempo che fa. Peppe Vessicchio, il maestro direttore d'orchestra amatissimo dagli italiani e già annunciato per la prima parte della serata, rimarrà nello studio del conduttore insieme alle presenze fisse dell'edizione, Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo, e ormai anche la cantautrice Orietta Berti. Reduce dalla settimana scorsa farà capolino anche il volto di Voyager - Ai confini della conoscenza, programma di divulgazione in onda su Rai 2, Roberto Giacobbo: ma a Che fuori tempo che fa non mancherà una bellissima parentesi da dedicare alla storia della musica nostrana, grazie alla presenza dei Ricchi e Poveri Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dopo il ritiro dalle scene di Franco Gatti avvenuto lo scorso anno. Anche la cucina, e in particolare la pasticceria, diverranno protagoniste: al tavolo di Che fuori tempo che fa non mancherà il maestro e re del cioccolato Ernst Knam, attualmente impegnato nella giura di Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia, cooking talent dedicati al mondo dei dolci e in onda su Real Time. Per concludere, Fabio Fazio accoglierà in studio il surfista Leonardo Fioravanti e il conduttore Linus.

