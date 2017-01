CONVICTION / Anticipazioni puntata 29 gennaio 2017: diffuso il video scandalo di Hayley!

CONVICTION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 29 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Conviction, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Estremismi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove ssiamo arrivati la settimana precedente: il Procuratore Federale Conner Wallace (Eddie Cahill) propone ad Hayley Morrison (Hayley Atwell), un avvocato sorpresa ad andare a letto con uno studente e sua nemesi, di guidare una nuova organizzazione che riveda tutte le richieste di libertà dei detenuti. L'Unità per l'Integrità delle Condanne mira a trovare tutti i casi di ingiustizia giudiziaria. Hayley ha solo cinque giorni di tempo per chiudere ogni fascicolo e potrà contare su un team scelto da Wallace. Hayley si imbatte subito in Sam Spencer (Shawn Ashmore), che ambiva al suo ruolo, per poi conoscere Tess Larson (Emily Kinney), Maxine Bohen (Merrin Dungey), investigatore Capo, e Frankie Cruz (Manny Montana), responsabile della sicurezza. Decidono di occuparsi di Odell Dwyver (Maurice Williams), un adolescente accusato di aver ucciso la fidanzata Hanna. In tutto questo, Hayley deve anche gestire una relazione segreta con Wallace e la campagna della madre che aspira a diventare Consigliere. A prova che Odell potrebbe essere colpevole, la ricerca del detenuto di una pistola su internet e che la vittima avesse paura di lui. Hayley crede che possa aver compiuto l'omicidio per via della rabbia dovuta agli steroidi che assumeva durante il periodo scolastico, ma decide di dargli comunque una possibilità. Partendo dal fatto che Hanna non avesse in realtà paura di Odell, riescono ad individuare il vero responsabile, trovando anche una testimone e l'arma del delitto. Come nuovo caso, Hayley decide di occuparsi dei tre di Prospect Park, un caso che in passato ha gestito Wallace e che riguarda tre ragazzi accusati di violenza sessuale. La dichiarazione di Zadie (Cassandra Freeman) presenta delle contraddizioni e quando Hayley scopre che in realtà non c'è stata alcuna aggressione, decide di usarlo per scagionare i tre assistiti. La donna si trovava infatti in un bagno del bar con Lewis Anderson (Frederick Weller), un uomo sposato, ma Wallace mostra ad Hayley altre prove contro Brian McKinney (Stephen Scott Scarpulla), per via di altri precedenti che non ha potuto usare perché secretati. Intuisce che Brian possa essere l'unico colpevole, ma il giudice non dividerà mai la pena, per cui o rimangono tutti in carcere oppure nessuno. Hayley trova il modo di far confessare Brian, tendendogli una trappola con una collana che indossava quella sera. Prima scopre tuttavia che Wallace ha inviato sua madre in precedenza e decide di rompere qualsiasi cosa ci fosse fra loro.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 29 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "ESTREMISMI" - Le tensioni interne alla CIU non fanno che aumentare, soprattutto riguardo ai casi da assumere. Hayley decide inoltre di occuparsi di Rodney Landon, un attivista con un'etica particolare che non farà che alimentare i contrasti fra i vari membri della squadra. L'uomo è accusato di aver piazzato una bomba all'interno di una moschea e di aver ucciso quattro uomini, fra cui l'Imam. A causa di una perquisizione dell'Anticrimine, il CIU crede che Landon sia colpevole dato che stava progettando un attacco più letale di quello che gli è stato imputato. Rianalizzare il caso non fa altro che sollevare un polverone in direzione della Polizia di New York e del suo modus operandi, portando Hayley verso un campo minato. Wallace infatti non apprezzerà la sua intromissione nei suoi affari, mentre la squadra riuscirà finalmente a trovare delle prove che scagionino il cliente. Tuttavia, nonostante il CIU abbia portato a casa un altro successo, un membro del team non sarà d'accordo con il risultato e questo non farà altro che avversare i peggiori incubi sia di Wallace che di Hayley. Poco dopo, infatti, i media inizieranno a diffondere un video che riprnde Hayley durante la sua permanenza in carcere per il possesso di cocaina.

© Riproduzione Riservata.