Cavalli di battaglia / Top e flop della terza puntata: Gigi Proietti impareggiabile, Paolo Bonolis e Antonello Venditti da applausi

CAVALLI DI BATTAGLIA, TOP E FLOP DELLA TERZA PUNTATA: GIGI PROIETTI IMPAREGGIABILE, PAOLO BONOLIS E ANTONELLO VENDITTI DA APPLUASI - Un sabato sera da incorniciare per Gigi Proietti (8) e i suoi ospiti nei Cavalli di Battaglia su Rai Uno. Al Teatro di Montecatini Terme, il comico romano mostra la sua splendida forma e stravince il duello delle risate. Unico e inimitabile: Gigi Proietti è diventato un'icona della comicità e siamo certi che i suoi Cavalli di Battaglia mancheranno molto al pubblico nei prossimi mesi. Durante la terza puntata tutto il collettivo ha funzionato alla grande, con tanti ospiti che hanno impreziosito lo show. Gli unici flop sono Gabriele Cirilli (5) e Nino Frassica (5), entrambi un po' scontati e prevedibili. Ottimo l'apporto di Paolo Bonolis (7), che duetta con disinvoltura ed eleganza assieme a Proietti in uno sketch imperdibile. Ci si emoziona, invece, con il medley del mitico Antonello Venditti (7) che ha regalato al pubblico parte dei suoi più grandi successi di carriera. Musica, spettacolo e comicità: Gigi Proietti ha vinto anche ieri sera.

CAVALLI DI BATTAGLIA, TERZA PUNTATA: SU RAI 1 LO SPETTACOLO DI GIGI PROIETTI, PARLA L'ATTORE - Gigi Proietti è stato nuovamente protagonista del prime time della prima rete nazionale stasera, sabato 28 gennaio 2017, con la terza puntata di Cavalli di battaglia: "Lo show è la trasposizione TV del mio spettacolo teatrale in cui propongo i miei pezzi più famosi con l'aggiunta di un corpo di ballo, di una grande orchestra e ospiti" ha raccontato l'attore in un'intervista esclusiva rilasciata a Vero TV, "Qualche vecchio amico mi verrà a trovare, ma non posso dire chi, e insieme ci esibiremo". Già durante le due settimane passate il pubblico di Cavalli di battaglia ha potuto ritrovare in scena diversi nomi celebri, che si sono messi in gioco con Proietti, intrattenendo ed emozionando il pubblico, dando spazio al grandissimo repertorio professionale e umano che fa parte del loro bagaglio di esperienze: anche ieri, le personalità sul palco del Teatro Verve di Montecatini (Pistoia) sono state numerose, come abbiamo avuto modo di vedere.

© Riproduzione Riservata.