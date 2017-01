CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni sesta puntata 5 febbraio e news: Monica e Nico sempre più distanti...

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO: MONICA E NICO SEMPRE PIÙ DISTANTI, ASIA SARÀ UN PROBLEMA? - Le avventure di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 4 torneranno domenica prossima con il sesto appuntamento della stagione. Rai Uno manderà in onda due nuovi episodi, "Un'altra occasione" e "Buone intenzioni", rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo di questa nuova serie. Le anticipazioni rivelano che nel primo appuntamento il pubblico ritroverà la scaltra suora alle prese con una nuova arrivata, Asia, una ragazza che ha perso la memoria in maniera molto misteriosa e che per qualche ragione vedrà nel giovane Nico il suo unico eroe; nel secondo episodio, invece, Suor Angela avrà a che fare con una ragazza in cerca di un riscatto sociale, una presenza che, nonostante le apparenze, porterà il suo contributo nel convento attraverso una lezione molto importante. Il tutto, naturalmente, mentre Monica e Nico cercheranno di trovare il modo di aiutare Asia, la smemorata, a recuperare la memoria. Il nuovo proposito riuscirà ad avvicinare nuovamente i due protagonisti di questa stagione?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 5 FEBBRAIO: EMMA E AZZURRA,UN LIETO FINE ANCHE PER LORO? - Uno dei legami più importanti di Che Dio ci aiuti 4 è quello formato da Emma e Azzurra, che hanno un rapporto conflittuale legato soprattutto alle grandi differenze caratteriali che si portano dietro. Azzurra, però, nasconde un segreto molto doloroso: è stata lei quindici anni prima a dare alla luce Emma e ad abbandonarla in una cesta senza fare mai più ritorno. Questo rapporto, che continua a crescere puntata dopo puntata fra alti e bassi, vivrà una nuova crisi proprio nel corso dei prossimi episodi della fiction, quando fra le due protagoniste calerà il gelo. Ancora una volta, quindi, Suor Angela dovrà cercare il modo di dare alle due i mezzi per comunicare e per costruire quel legame fra madre e figlia non del tutto perduto. Valentina, invece, vivrà una favola grazie a Gabriele e a sentimenti che la legano a lui, ma come in tutte le favole, i problemi potrebbero essere dietro l'angolo. Riuscirà la nuova arrivata a scrivere il suo lieto fine?

CHE DIO CI AIUTI 4, COMMENTO QUINTA: CRISI AL CONVENTO DI SUOR ANGELA - Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di "Che Dio ci aiuti 4", fiction molto amata dagli italiani. Le vicende del convento di Fabriano proseguono e, tra allegria e drammaticità, continuano ad appassionare molti. La coppia più amata di questa quarta stagione, ovvero Monica e Nico, viene messa alla prova a causa di un immaturo comportamento della ragazza, che ha paura che lui possa tradirla. Azzurra, cercando di proteggere Emma da Andrea, non fa altro che allontanarla da lei e farsi odiare dalla figlia. Nico, sentendo per sbaglio che Azzurra è la madre di Emma, decide di mandare via il nipote, provocando la rabbia della ragazzina, che accusa subito la Leonardi. L'unica cosa che sembra mettersi a posto è l'equivoco tra Valentina e Gabriele: lui scopre il suo passato da escort ma accetta di continuare la sua relazione con lei. Insomma poche cose sembrano andare per il verso giusto, non ci resta che aspettare la prossima puntata del 5 febbraio 2017 per vedere come si evolverà la situazione.

CHE DIO CI AIUTI, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 5 FEBBRAIO: MONICA DICE ADDIO A NICO, QUANTO DURERÀ? - La prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4, racconterà al pubblico di Rai 1 tutte le novità legate agli ospiti del Convento degli Angeli Custodi. Suor Angela dovrà gestire il complicato rapporto fra Monica e Nico, che dopo essersi riavvicinati nel corso delle ultime puntate, si ritroveranno a prendere le distanze in maniera quasi netta. Il legame fra i due protagonisti è stato uno dei cardini di questa nuova stagione, ma ha sin da subito mostrato una serie di difficoltà legate al carattere immaturo di entrambi, incapaci di fare i conti con i propri sentimenti e pronti a soffrire pur di non ammettere a se stessi la verità dei fatti. Nella prossima puntata, Monica si allontanerà da Nico e lo considererà come un capitolo ormai chiuso della sua vita. Una scelta che a prima vista sembrerà assolutamente irremovibile, ma a complicare il tutto arriverà una misteriosa ragazza, che con le sue attenzioni nei confronti del giovane avvocato potrebbe rendere vani i propositi di Monica. Nico riuscirà a riconquistare la giovane protetta di Suor Angela? Appuntamento alla prossima puntata.

CHE DIO CI AIUTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO: IL SUCCESSO DELLA FICTION, LA PAROLA AI FAN - Continua il grande successo di "Che Dio ci aiuti 4", la celebre fiction che racconta le avventure di suor Angela e dei tanti ragazzi ospiti del Convento degli Angeli Custodi. Nei prossimi episodi il pubblico assisterà a una serie di problemi che coinvolgeranno tutti i personaggi principali, che vivranno delle crisi molto importanti proprio in relazione ai tanti rapporti faticosamente costruiti negli ultimi appuntamenti. Ma cosa pensano i tanti telespettatori di questa nuova stagione? Scopriamolo attraverso gli ultimi post condivisi sui social: "Questa è la fiction più bella in assoluto!!! Tutti gli attori/attrici sono strepitosi, (...) già so che mi mancherà troppo quando finirà! Monica e Azzurra sono in assoluto le mie preferite!", " Adoro questa fiction", "Si sorrideeee", "Solo a vedere Nico e Monica mi prende qualcosa alla pancia, li amo". Sorrisi, storie e temi molto attuali, sono questi gli ingredienti di una fiction di grande successo, parola dei fan.

