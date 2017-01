Che tempo che fa / Replica e diretta streaming, come vedere online il programma 29 Dicembre 2017

CHE TEMPO CHE FA, REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA 29 GENNAIO 2017 - Torna su Rai 3 un nuovo appuntamento con il varietà di Fabio Fazio, Che tempo che fa: anche per la serata in programma oggi, domenica 29 gennaio 2017, il parterre di ospiti annunciati è davvero molto ricco. Ci sarà spazio per la musica, grazie alla presenza dei due rapper Fedez e J-Ax, ma anche della cantautrice Levante e del leader dei The Kolors Stash. Ma anche lo sport non verrà dimenticato, grazie all’intervento del giovanissimo surfista Leonardo Fioravanti. Da non dimenticare, inoltre, l’eccezionale presenza di Peppe Vessicchio, Linus e del maestro di pasticceria Ernst Knam. Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la messa in onda di Che tempo che fa sintonizzandosi su Rai 3 dalle 20.30, ma anche in diretta streaming video grazie al servizio offerto da RaiPlay che mette a disposizione anche i singoli video degli ospiti per goderti on demand la replica della puntata. Cosa serve? basta cliccare qui.

