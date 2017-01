DIEGO ARMANDO MARADONA / Mio figlio Junior, “chiedo perdono”: il commento del giovane dopo l’incontro (Domenica Live, oggi 29 gennaio 2017)

DIEGO ARMANDO MARADONA, L’INCONTRO CON IL FIGLIO JR E LE PAROLE DI PERDONO (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - La trasmissione Domenica Live tornerà ad occuparsi di uno dei personaggi tra i più amati in Italia, ed in particolare di Napoli: Diego Armando Maradona. Da anni Barbara d'Urso ha preso molto a cuore la vicenda familiare di Diego Armando Maradona Junior, il giovane che dopo anni di attesa ha potuto finalmente riabbracciare il celebre padre, instaurando quel rapporto tanto desiderato e che ha rappresentato nel corso della sua crescita un immenso vuoto. L'incontro è avvenuto a Napoli e da allora "El Pibe de Oro" ha sancito la loro unione, chiedendo perdono per il tempo perso. In una recente intervista, ospite di Maurizio Costanzo, Maradona si è raccontato a 360 gradi parlando anche del suo rapporto con il figlio ritrovato, Diego Armando Jr, che ora è entrato ufficialmente nella sua vita dopo l'atteso riconoscimento: "Ho sempre voluto vederlo, ma mi sono sempre fermato; appena l'ho conosciuto me ne sono innamorato, è uguale al papà!", ha dichiarato in quell'occasione. Maradona ha poi rivelato che da questo momento in poi Diego Armando Jr lavorerà insieme a lui presso l'Accademia Maradona a Dubai, cercando così di recuperare il tempo perduto.

DIEGO ARMANDO MARADONA, PRIMO COMMENTO DEL FIGLIO JR DOPO IL LORO INCONTRO (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Diego Armando Maradona ha finalmente potuto riabbracciare il figlio Jr avuto dalla sua relazione con Cristiana Sinagra. Un incontro fortemente desiderato dal giovane che per anni non si è arreso all'idea di poter finalmente riabbracciare il padre. Dopo tante ospitate spesso cariche di dolore ma allo stesso tempo speranza nel corso delle trasmissioni di Barbara d'Urso, questo pomeriggio Diego Armando Jr sarà ospite di Domenica Live per raccontare il tanto desiderato incontro e commentare per la prima volta le parole del padre, il quale gli ha chiesto perdono, riconoscendo la grande somiglianza con il figlio e manifestando il suo forte desiderio di riunire finalmente l'intera famiglia. Maradona, dopo aver avuto modo di conoscere il figlio lo ha descritto come una persona meravigliosa con la quale intende ora lavorare a stretto contatto. Diego Armando Jr ha inviato alla trasmissione di Canale 5 una foto in esclusiva che lo immortala insieme al padre, entrambi sorridenti e finalmente uniti. Nel corso del programma vedremo anche un video esclusivo e conosceremo il commento direttamente dal figlio del Pibe de Oro.

