Domenica In/ Ospiti e anticipazioni: video, Manuela Zero e il tango con Samuel Peron. Tatangelo e Vanzina in studio (puntata 29 gennaio)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: MANUELA ZERO E IL TANGO CON SAMUEL PERON, VIDEO - Non mancherà, come sempre, la showgirl Manuela Zero durante il appuntamento con Domenica In in programma oggi, 29 gennaio 2017, nel pomeriggio di Rai 1. Per lei e per tutti i suoi fans, è in arrivo una bellissima novità: più tardi, infatti, la vedremo impegnata in un tango al fianco del ballerino e celebre volto di Ballando con le stelle, Samuel Peron. Anche lui super ospite della puntata, la accompagnerà in uno dei balli più sensuali che esistano: sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione è stato condiviso un video dove si vedono i due provare, “Manuela Zero non ha mai ballato il tango, ma domenica con Samuel Pero non si tirerà indietro… vedremo un appassionato ‘Tango della Gelosia’” si legge inoltre nel commento. Come se la caverà la Zero? Chi non si perderà la loro esibizione? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook di Domenica In.

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: ANNA TATANGELO, SERENA AUTIERI E ALESSANDRO PREZIOSI - Domenica In è pronta a tornare sul piccolo schermo di Rai 1 oggi, 29 gennaio 2017, con una nuova puntata guidata da Pippo Baudo: come sempre, il pomeriggio della prima rete nazionale si riempirà di ospiti illustri, celebri volti del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi, a ripercorrere la propria carriera e mettere in risalto gli ultimi impegni e gli ultimi progetti. Il primo nome annunciato è quello dell’attore Alessandro Preziosi, che - dopo una lunga intervista insieme a Baudo - presenterà al pubblico un monologo tratto dal suo spettacolo teatrale “La corda”. La musica sarà rappresentata da Anna Tanagelo, pronta a lanciarsi in esibizioni dei suoi più grandi successi, e a ripercorrere passo per passo tutto il suo cammino privato e professionale. Si torna a teatro, invece, con Serena Autieri, ospite nello studio di Domenica In: l’attrice presenterà lo spettacolo nel quale è impegnata, di Vincenzo Incenzo, dal titolo “Diana e Lady D”. Lo show è dedicato all’amatissima principessa e la presenta sia sotto il profilo di donna, sia prendendo in considerazione il suo ruolo di moglie di un erede al trono. Non mancheranno, come sempre, la Big Band e il maestro Bruno Biriaco, senza dimenticare la showgirl Manuela Zero che in via eccezionale ballerà al fianco di Samuel Peron, noto volto di Ballando con le stelle. Per concludere, ospiti a Domenica In faranno capolino anche Carlo ed Enrico Vanzina, che ricorderanno il padre Steno e presenteranno la mostra “Steno, l’arte di far ridere”.

