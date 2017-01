DOMENICA LIVE/ Ospiti e anticipazioni: Alberico Lemme in studio (puntata oggi, 29 gennaio 2017)

DOMENICA LIVE, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: ALBERICO LEMME IN STUDIO - Barbara D’Urso è pronta a tornare sulle scene, dopo la pausa del sabato: oggi, 29 gennaio 2017, a partire dalle 14.00 circa prenderà il via una nuova puntata di Domenica Live, alla quale la conduttrice ha dato appuntamento tramite la sua pagina Instagram ufficiale, condividendo una citazione di Oscar Wilde. “Stasera vi lascio con una frase di Oscar Wilde” ha scritto Barbara D’Urso (clicca qui per vedere il post) “‘La vita è terribile, è lei che ci governa, non noi che la governiamo’. Vi aspetto domani in diretta con Domenica Live…”. Sbirciando sui social network, è facile dedurre che uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live sarà Alberico Lemme, farmacista e famoso dietologo dei Vip, spesso presente nel salotto di Canale 5. Anche oggi, dunque, il dottor Lemme non mancherà all’appuntamento, dopo i confronti dello scorso 15 gennaio e il racconto dell’incursione di Manuela Villa durante un evento a Teremo. “Domenica 29 gennaio 2017 sono in tv da Barbara D’Urso su Canale 5 a Domenica Live” ha cinguettato l’ospite della presentatrice “per attivare il risveglio delle coscienze #dr.lemme”. Di che cosa si occuperà? E quale significato avrà nel dettaglio il suo messaggio? Clicca qui per vedere il tweet di Alberico Lemme.

