ENRICO E CARLO VANZINA, I FRATELLI REGISTI FIGLI DI STENO OSPITI DI RAI 1 (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) Carlo ed Enrico Vanzina sono ospiti della puntata odierna di Domenica In. I due fratelli, registri e produttori figli di Steno, si possono considerare i re del cinepanettone natalizio e sceneggiatori storici di molti trentennali successi di pubblico nel filone del cinema vacanziero. L'ultima ospitata televisiva risale a quest’estate, dove nel salotto di Fabio Fazio a Che Fuori Tempo Che Fa si sono prestati al clima goliardico della sua tavola rotonda e hanno presentato "Miami Beach" (2016), un film con Ricky Memphis e Paola Minaccioni. Al momento, la loro ultima fatica cinematografica, risale al novembre 2016 con l’uscita in sala di "Non si ruba a casa dei ladri" dove tra i protagonisti figurano Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Non avendo ulteriori progetti nel cassetto, la chiacchierata con Pippo Baudo di questa domenica potrebbe essere per un dovuto omaggio al padre Steno di cui ricorre il centenario dalla nascita, celebrato da una grande mostra di foto, video, carteggi e cimeli alla Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 12 aprile al 5 giugno di quest’anno.

"Steno, l’arte di far ridere", è una celebrazione doverosa a un "intellettuale che non se la tirava", come lo definiscono gli stessi figli, aggiungendo alla lapidaria caratterizzazione una nota sulla loro carriera: "Papà avrebbe amato i cinepanettoni", a dispetto dei critici a cui l’accostamento figli di Steno-film di Natale non è mai andata giù. Forse perché il grande amico di Mario Monicelli, di cui era stato co-regista in otto film, prediligeva una commedia all’italiana molto diversa dall’immagine dei filmini scollacciati diretti da Carlo ed Enrico. Ma erano altri tempi, come entrambi amano sottolineare, in cui la seriosità e ricerca dell’impegnato a tutti i costi non esisteva nella cinematografia italiana di quegli anni: "Papà faceva il regista senza darsi importanza, come se fosse un impiegato", ed è questa dignità del lavoro che si è confusa con il mestiere di cineasta di oggi, in cui ogni progetto per i registi contemporanei sembra debba esternare sempre il concetto di opera d’arte.

Per certi versi Carlo ed Enrico hanno intuito la decadenza del clima della nostra epoca e hanno impresso su pellicola la pancia degli italiani borghesi anni '80, con i loro tic e loro manie, le ostentazioni e la pretesa di una intellettualità di derivazione paterna mai raggiunta e ormai perduta. "Eccezzziunale veramente" (1982), "Viuuulentemente mia" (1982), "Sapore di mare" (1983) sono i primi veri successi dei fratelli Vanzina per poi arrivare a quel "Vacanze di Natale" (1983) che li ha lanciati definitivamente verso un successo di pubblico improvviso e osservato con snobismo dai critici più prevenuti. Sulla fine del sodalizio con Christian De Sica non si sbilanciano più di tanto, ma una cosa è sicura: "Sull’onda dell’emozione Enrico ha esternato la sua delusione con la penna, ma sono amicizie che non si possono cancellare", a dimostrazione di quanto siano legati e vogliano fare di tutto per riallacciare il legame. Segno di come l'eredità di Steno, sempre leale con gli amici di una vita, non sia stata dimenticata dai figli.

