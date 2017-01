ERNST KNAM / Il pasticciere protagonista di Bake Off Italia ospite nel salotto di Fazio (Che fuori tempo che fa, 29 gennaio 2017)

ERNST KNAM, IL MAESTRO CIOCCOLATAIO PROTAGONISTA DI BAKE OFF ITALIA, OSPITE NEL TALK DI RAI 3 (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) – La prima serata televisiva di Rai 3 propone una nuova puntata di Che fuori tempo che fa condotta da Fabio Fazio e che si preannuncia particolarmente scoppiettante ed interessante grazie alla presenza di ospiti di riguardo come quella del pasticciere e maestro cioccolataio tedesco Ernst Knam. Un volto noto per gli amanti della pasticceria soprattutto grazie alla sua partecipazione ad alcuni talent dedicati al mondo dei dolci come Bake Off Italia condotto da Benedetta Parodi e di cui è figura di riferimento ormai da quattro fortunate edizioni in onda sempre sul canale Real Time. Knam ha preso parte sempre nelle vesti di giudice anche alla versione junior di Bake Off ed al programma Che diavolo di pasticceria di cui peraltro è anche conduttore dall’edizione 2015. In attesa di vederlo all’opera nel salotto di Fazio ed ascoltare la sua intervista, cerchiamo di conoscerlo meglio attraverso le tappe fondamentali della propria carriera.

ERNST KNAM, IL MAESTRO CIOCCOLATAIO OSPITE NEL TALK DI RAI 3: LA BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) – Ernst Friedrich Knam è nato nel dicembre del 1963 a Tettnang, cittadina tedesca situata nel Land del Baden Wurttemberg, e da sempre è stato un grande appassionato di pasticceria ed in particolare di creazioni al cioccolato. Diventato cuoco di spessore internazionale sin dal 1986, inizia a lavorare in diversi ristoranti stellati sparsi in Germania, Scozia, Svizzera ed Inghilterra. Nel 1989 decide di trasferirsi a Milano per lavorare al fianco dell’inimitabile Gualtiero Marchesi considerato tra i migliori cuochi della storia. Qualche anno più tardi e per la precisione nel 1992 decide di aprire a Milano un laboratorio di pasticceria. Nel corso della propria carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il nomignolo di Re del cioccolato nonché Campione nella coppa del Mondo di Gelateria del 2012. Negli ultimi anni è diventato un volto noto della televisione italiana avendo preso parte ad una serie di trasmissione dedicate alla pasticceria come Il re del cioccolato, Bake Off Italia – Dolci in forno e Che diavolo di pasticceria. Infine, ha scritto ben 18 libri in cui si parla di dolci, cioccolato, pasticceria salata e di tantissimo altro ancora.

