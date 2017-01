FEDEZ, J-AX E STASH/ Il nuovo album ‘Comunisti col Rolex’: il leader dei The Kolors dà appuntamento ai fan, video (Che tempo che fa, 29 gennaio 2017)

FEDEZ J-AX E STASH, I TRE CANTANTI OSPITI A RAI 3: IL LEADER DEI THE KOLORS DÀ APPUNTAMENTO AI FAN, VIDEO (CHE TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, Fabio Fazio apre le porte alla musica con Fedez e J-Ax, i due rapper in questi giorni impegnati con la promozione del nuovo album "Comunisti col Rolex". Assieme a loro, ci sarà anche Stash dei The Kolors, che presenterà assieme ai suoi colleghi il brano dal titolo Assenzio. Proprio il cantante, poche ore fa è tornato su Twitter per ricordare a tutti i suoi fan l'appuntamento di stasera e per farlo ha condiviso un video molto originale nel quale, senza parole, ha affidato a una serie di cartelli il suo messaggio, questo: "Stasera a #chetempochefa, Assenzio live con Fedez, J-Ax e Levante". Il filmato, che in breve tempo ha ottenuto un grosso numero di like, ha collezionato anche molti commenti, soprattutto da parte di fan in attesa di poter assistere all'evento di stasera: "@Stash_theKOLORS tranqui gioia, non se lo perde nessuno", "Bravissimo Stash. Certo che lo vedrò... Come vedo tutto quello che fai. Bravissimoooooooooooo", "@Stash_theKOLORS @chetempochefa aspettiamo solo te, non vediamo l'ora". Se volete visualizzare il video di Stash su Twitter, potete cliccare qui.

FEDEZ J-AX E STASH, I TRE CANTANTI OSPITI A RAI 3: IL VIDEO DI PICCOLE COSE, LE PAROLE DI FEDEZ (CHE TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Ci saranno anche Fedez e J-Ax nello studio di Che tempo che fa oggi, domenica 29 gennaio 2017: i due hanno pubblicato il loro nuovo album ‘Comunisti col Rolex’ lo scorso 20 gennaio, e hanno anche rilasciato il video del singolo con Alessandra Amoroso, ‘Piccole cose’: “… il brano successivo ad ‘Assenzio’, che è ’Piccole cose’ featuring Alessandra Amoroso, con uno dei video di cui io vado più orgoglioso e sono più soddisfatto” ha confermato il rapper e volto di X Factor in una video intervista rilasciata in esclusiva a La Stampa insieme al collega. “Generalmente” ha aggiunto “quando si fa un video… io personalmente non sono mai stato soddisfatto del video, di nessun mio brano…È stato il video più bello di sempre: realmente abbiamo avuto il tempo per poterlo realizzare e per potere lavorare sulla post produzione…”. Il video di ‘Piccole cose’, nel giro di poco più di una settimana dal rilascio, ha già raggiunto e superato i 5 milioni di visualizzazioni. Curiosi di scoprire che altro racconteranno Fedez e J-Ax nello studio di Che tempo che fa?

FEDEZ J-AX E STASH, I TRE CANTANTI OSPITI A RAI 3: IL LORO SINGOLO (CHE TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Questa sera ritorna sul terzo canale Rai il consueto appuntamento settimanale con la trasmissione di approfondimento Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Una puntata che come sempre si preannuncia ricca di spunti e che sarà caratterizzata da tanta buona musica visto che saranno presenti tre tra i più seguiti ed acclamati cantanti italiani del momento: Fedez, J-Ax e Stash dei The Kolors. Tre golden boy della canzone italiana che nell’ultimo periodo hanno stretto una proficua collaborazione artistica che ha dato vita ad uno dei pezzi più scaricati ed ascoltati dal pubblico italiano: Assenzio. Un brano il cui video su Youtube ha raggiunto in circa 3 mesi la ragguardevole cifra di oltre 30 milioni di visualizzazioni e nel quale compare anche la cantautrice torinese ma di origini siciliane Levante. Un pezzo destinato a diventare uno dei tormentoni del momento. In attesa di ascoltare dal vivo la performance del trio, ricordiamo alcuni dei principali passaggi delle rispettive carriere.

FEDEZ J-AX E STASH, I TRE CANTANTI OSPITI A RAI 3: LE CARRIERE (CHE TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Fedez nome d’arte di Federico Leonardo Lucia è un rapper di origini milanesi che ha saputo imporsi all’attenzione del grande pubblico con una serie di pezzi di grande seguito come Si scrive schiavitù si legge libertà, Alfonso Signorini (eroe nazionale), Magnifico in duetto con Francesca Michielin, Vorrei ma non posto in coppia con J-Ax e tantissimi altri brani. Inoltre, è diventato personaggio di enorme fama grazie alla partecipazione come giudice al talent X Factor ed alla fiction Un passo dal cielo. J-Ax nome d’arte di Alessandro Aleotti è stato in Italia un precursore del genere rap. Infatti ha dato vita al progetto discografico di successo degli Articolo 31, pubblicando una serie infinita di brani che sono entrati nelle classifiche dei più venduti come Ohi Maria, Tranqi Funky, La fidanzata, Domani smetto, La mia ragazza mena e tanti altri ancora. Dal 2006 ha intrapreso la carriera da solista che lo ha visto vestire i panni del giudice nel talent The Voice of Italy e quindi pubblicare alcuni album di ottimo riscontro come Il bello di essere brutti ed in questo Comunisti col Rolex in collaborazione con lo stesso Fedez. Stash nome d’arte di Antonio Fiordispino è il leader e frontman dei The Kolors, gruppo con cui si è imposto all’attenzione del grande pubblico nel 2015 al talent Amici di Maria De Filippi. Per loro fu vittoria e l’inizio di un percorso artistico in ascesa caratterizzato dall’album Out ed una serie di ottimi singoli come Everytime, Me Minus You e Ok.

