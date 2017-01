GINA LOLLOBRIGIDA & ANDREA PIAZZOLLA/ Javier Rigau contro l’assistente: “Ha trovato le prove per farlo condannare” (Domenica Live, 29 gennaio 2017)

GINA LOLLOBRIGIDA, ANDREA PIAZZOLLA E JAVIER RIGAU: SVELATO IL MISTERO ATTORNO AL GIOVANE ASSISTENTE (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Domenica Live è tornata ad occuparsi di Gina Lollobrigida, in collegamento oggi con la trasmissione di Canale 5. La diva è stata dimessa dall'ospedale per una polmonite ed insieme a lei abbiamo trovato il ragazzo misterioso in merito al quale in tanti si sono domandati quale fosse realmente il suo ruolo nella vita dell'attrice. Il suo nome è Andrea Piazzolla, attorno al quale sono state fatte tante supposizioni e cose ingiuste senza mai rilasciare alcuna dichiarazione. "Lui è parte integrante della vita di Gina", ha anticipato Barbara d'Urso. Il giovane che oggi ha 29 anni, ha raccontato come ha conosciuto Gina Lollobrigida: “Ci siamo conosciuti circa 10 anni fa. Io cercavo molto di darmi da fare per tentare di raggiungere i miei sogni. Un giorno mi hanno detto che avrei incontrato la “fatina” e che c'era la possibilità di darle una mano per organizzare una mostra”. Da quel momento, il ragazzo ha avuto la possibilità di dimostrare ciò che sapeva fare e di lavorare al fianco dell’attrice come assistente. Nonostante questo, Javier Rigau ha rivolto gravissime accuse contro il giovane riservandogli parole durissime e definendolo un manipolatore. A spiegare il motivo di tanto rancore da parte del finto marito della Lollobrigida è stata la stessa attrice che ha dichiarato: “Ce l’ha con lui perché ha tutte le prove per farlo finalmente arrivare in prigione ed essere condannato per quello che ha fatto”. Immediata anche la replica di Andrea Piazzolla: “Due le cose che mi hanno veramente colpito. Se qualcuno crede che io abbia fatto cose illegali, perché non c’è una denuncia contro di me? Rigau ogni volta non risponde su fatti che ha compiuto ma mette in mezzo cose false e soprattutto è una follia… tutto ciò che dice non sta né in cielo né in terra”. Infine, l’attrice ha chiosato dichiarando di non sentirlo più da tempo: “Io voglio vederlo in galera per qualche anno così almeno cambierà questo mestiere di fare il truffatore internazionale”.

GINA LOLLOBRIGIDA, ANDREA PIAZZOLLA E JAVIER RIGAU: IL GIALLO SUL FINTO MARITO E IL MISTERIOSO GIOVANE ASSISTENTE (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Dai problemi giudiziari a quelli di salute: è un momento delicato per Gina Lollobrigida, di cui tornerà ad occuparsi Domenica Live. Oggi, infatti, nella trasmissione di Barbara d'Urso si parlerà del ricovero dell'attrice, che ha avuto qualche problema di salute dopo le feste di Natale e che deve fare i conti con un matrimonio, stando a quanto ha dichiarato, a sua insaputa. Negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé proprio per questa vicenda che l'ha vista protagonista anche in Tribunale con lo spagnolo Javier Rigau. A Domenica Live ci sarà spazio anche per parlare della figura di Andrea Piazzolla, un ragazzo romano a cui l'attrice ha affidato le chiavi del suo patrimonio. «È così onesto e intelligente. È la persona migliore che abbia mai trovato in vita mia fino a ora. Mi ha aiutato più di chiunque altro» ha dichiarato in passato in un'intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. A Domenica Live oggi, dunque, gli aggiornamenti.

GINA LOLLOBRIGIDA, ANDREA PIAZZOLLA E JAVIER RIGAU: I PRECEDENTI INTERVENTI (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - La vita privata di Gina Lollobrigida tiene incollati alla tv i telespettatori di Domenica Live: l'attrice in più occasioni ha parlato del matrimonio, a sua insaputa, con Javier Rigau, accusato di averla incastrata e sposata con l'inganno. «Questa storia finirà presto con una condanna di questo signore. La firma sulla procura? Anche una persona non esperta sa che non è vera. È una firma falsa fatta da lui e dai suoi complici. Non sapevo neanche che il matrimonio l'avevano fatto nel 2010. Ho saputo solo nel 2013 di essere finita nel suo curriculum delle persone truffate» ha dichiarato Gina Lollobrigida nel suo ultimo intervento a Domenica Live (clicca qui per il video). Ai microfoni di Barbara d'Urso, però, ha parlato anche Javier Rigau: «Una persona molto orgogliosa come lei, che ha un ego enorme, non dice pubblicamente che sta per sposare un uomo di 34 anni più giovane» la giustificazione dello spagnolo all'atteggiamento dell'attrice.

