Hercules: La leggenda ha inizio / Le curiosità del film con Kellan Lutz che va in onda oggi, 29 gennaio, su Italia 1

HERCULES: LA LEGGENDA HA INIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Hercules: La leggenda ha inizio, è il film che andrà in onda oggi, domenica 29 gennaio 2017. Una pellicola che è caratterizzata da diversi generi come mitologico, fantastico, azione, avventura ed epico, è stata diretta da Rennyharlin che si è occupato anche della sceneggiatura con Giulio Steve, Sean Hood e Daniel Giat, lo stesso regista, ha collaborato anche alla produzione con Boaz Davidson, Danny Lerner, Gisella marengo e Les Weldon mentre la casa di produzione che ha aderito a questo progetto è la Millennium Films, la distribuzione in Italia invece è stata gestita dalla M2 Pictures. Il montaggio del film è stato realizzato da Vincent Tabaillon con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Tuomas Kantelinen e la scenografia ideata e prodotta da Luca Tranchino. I costumi di scena sono stati prodotti da Sonu Mishra ed il trucco dei personaggi è stato invece curato da Velikoca Greta, Ivon Ivanova e Petya Simeonova. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2014 e la sua durata è pari a 90 minuti.

HERCULES, LA LEGENDA HA INIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Il personaggio principale su cui si incentra il film, ossia Hercules, è interpretato dall'attore Kellan Lutz.

HERCULES, LA LEGENDA HA INIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Per quanto concerne la trama si può dire che essa sia ambientata nell’anno 1200 A.C. in questo particolare periodo storico la Grecia è dominata dal terribile Anfitrione, che desideroso di possedere sempre nuove terre e maggior potere, intraprendere una campagna di conquista ai danni del regno di Argo, dominato da Galeno, che perderà in uno scontro contro il tiranno e finendo per cedere tutte le terre del suo piccolo impero. La moglie di Anfitrione, Alcmena, è stanca di tutta la violenza e crudeltà profusa dal marito, e vede la sua ultima conquista come un semplice pretesto per impadronirsi delle ricchezze di Argo, rilasciate dagli dei dell’Olimpo che di tanto in tanto si manifestano agli sacerdoti. Così chiede aiuto alla dea Hera, moglie di Zeus, che si manifesta e gli comunica che il liberatore e portatore di pace non è altri che un figlio che dovrà ancora avere, concepito dopo una notte passata insieme a Zeus stesso. Acconsentendo alla cosa, durante la notte, riceverà la visita del padre degli dei. I due giacciono nel letto, e in quel momento Anfitrione entra nella tenda e tutto scosso la fa distruggere, dal momento che pensa che la moglie lo stia tradendo con qualcuno. Inoltre manda anche i suoi uomini in cerca di questa persona. 9 mesi dopo nasce Hercules, battezzato con questo nome dalla madre in gran segreto ma chiamato Alcide da Anfitrione, che non lo considera al pari del suo primo figlio, ossia Ificle. Gli anni passato e sia Iflicle che Hercules crescono, quest’ultimo mostra la sua forza sovraumana in varie occasioni mentre il fratello viene promesso sposo alla figlia del re dell’isola di Creta, in modo che il re della Grecia possa usufruire di tutti i vantaggi di una eventuale alleanza. Il destino vuole che Hercules si innamori a prima vista di Ebe, la figlia del re di Creta, e che venga ricambiato a sua volta, cosa che fa ingelosire Ificle. Quest’ultimo viene salvato da Hercules dall’attacco di un leone, e il merito dell’impresa andrà ad Ificle. Anfitrione, intuendo le capacità di Hercules, lo manda in Egitto sperando che muoia nel tentativo di sedare una ribellione, e successivamente uccide sua moglie dopo che essa gli confessa che Alcide non è figlio suo ma di Zeus. In Egitto Hercules viene venduto come lottatore per le arene, e vittoria dopo vittoria riesce a sopravvivere abbastanza da essere ritrovato da Chirone, che lo informa sulla morte della madre e lo stato vergognoso in cui versa la Grecia a causa del re spietato. In questo modo Hercules si riunisce ai ribelli e attacca il re tiranno, che morirà nello scontro finale insieme a suo figlio Ificle, grazie al sacrificio di Ebe che rimane ferita gravemente. Infine dopo vari anni, Hercules e Ebe si sposano e diventano re e regina della Grecia. Per quanto concerne le curiosità di questo film si può dire inizialmente il titolo del film Hercules the legend begins, venendo così chiamato nel primo trailer che annunciava l’uscita della pellicola. Nel secondo trailer invece la produzione cambierà idea, mettendo come titolo del film The legend of Hercules.

