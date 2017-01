IL SEGRETO ANTICIPAZIONI / Puntate italiane e spagnole: Eliseo vuole tutto, c'è ancora Francisca dietro le sue manovre?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO - Il Segreto andrà di nuovo in onda la domenica sera, nel suo appuntamento delle ore 21:15 circa. Sarà una puntata ancora ricca di suspense a causa dell'ennesima malefatta del perfido Eliseo: dopo avere teso una trappola a Sol e Candela, il crudele individuo le porterà via con sé in un luogo sconosciuto. Ma quali saranno davvero le sue intenzioni? Dopo avere chiarito di non essere mai partito da Puente Viejo, Eliseo telefonerà a Severo informandolo degli ultimi sviluppi del caso: gli dirà di avere portato via con sé le due donne e farà la sua richiesta sconvolgente. In cambio della libertà di Sol e Candela, Severo dovrà cedergli l'intero patrimonio dei Santacruz. Questa volta il marito di Sol non sarà affatto disposto a farsi imbrogliare o a scendere a patti: Severo dovrà intestare immediatamente al cognato tutto il suo denaro e le sue proprietà, diversamente le due future cognate verranno da lui uccise! Ci sarà spazio per i dubbi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO: EMILIA VERSO MALAGA, SOL E CANDELA RAPITE DA ELISEO - Stasera, domenica 29 gennaio 2017, la rete ammiraglia di Casa Mediaset ospiterà una nuova quanto emozionante puntata serale de Il Segreto, la telenovela più amata del pubblico italiano che va in onda ogni giorno su Canale 5. Ecco di seguito trama e anticipazioni sul nuovo appuntamento che aprirà le danze del prime time a partire dalle 21.10 circa. Mauricio sospetta che Donna Francisca possa essere coinvolta nella tragedia di El Jaral e cerca di parlare con lei facendo leva sul loro lungo rapporto di "amicizia" che li lega ormai da moltissimi anni. Nonostante il chiarimento, l'uomo rimane comunque fortemente dubbioso e le risposte della matrona del Paese non lo convincono assolutamente. Severo nel frattempo, chiede ad Onesimo di fare partire ufficialmente le indagini per capire cosa sia realmente accaduto ad El Jaral e così, anche Raimundo prova a capirci qualcosa in maniera più concreta. Candela e Sol nel frattempo, saranno vittime di una terribile imboscata di Eliseo e così, l'ex marito di Sol contatterà Severo per chiedergli tutto il suo patrimonio in cambio della liberazione delle due donne. Don Anselmo torna a Puente Viejo e così, Gracia ed Hipolito felici per il ritorno chiedono al prete di celebrare le loro nozze. Intanto il trasferimento di Emilia a Malaga con Cesar è proprio imminente.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SOL E LUCAS AVRANNO UN FIGLIO NON VEDENTE - Le puntate spagnole de Il Segreto riserveranno sorprese a non finire, a partire dal grande sogno di Sol e Lucas. La Santacruz rimarrà incinta ma la gravidanza non andrà come previsto: non solo perderà il bambino che porterà in grembo, ma si troverà anche ad apprendere di essere rimasta completamente sterile. Per fortuna, il destino verrà incontro a questa coppia che comincerà a frequentare un orfanotrofio, facendo la conoscenza di un neonato con gravi problemi di salute. Il piccolo sarà completamente cieco e per aiutarlo Sol e Lucas saranno pronti a tutto. Anche in questo caso, però, i problemi non mancheranno soprattutto il crudele padre del neonato, venuto a sapere dell'interesse della ricca coppia, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all'adozione, cominciando una battaglia legale senza esclusione di colpi. Alla fine tutto si concluderà per il meglio e il piccolo Marcos diventerà ufficialmente un Moliner. Non solo, il padre adottivo riuscirà a trovare un luminare che lo sottoporrà ad una difficile operazione agli occhi che gli permetterà di ritrovare la vista.

IL SEGRETO, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nelle scorse puntate trasmesse su Canale 5 de Il Segreto, il pubblico ha visto la fine definitiva del matrimonio tra Alfonso ed Emilia. Sebbene il Castagneda abbia cercato di riconquistarla, la Ulloa ormai è decisa ad iniziare una nuova vita a fianco di Cesar. Nel frattempo, è accaduto qualcosa di veramente grave: il Jaral è incendiato. Purtroppo la famiglia Mella è morta al suo interno. Tutti i sospetti ricadono su Donna Francisca, che avrebbe anche manomesso le bevande della casa Santacruz al fine che tutti svenissero invece di andare alla festa dei Mella. Un piano perfetto, che vede come un'unica mente quella della Montenegro. Ad esserne convinto è Mauricio che ha affrontato la signora dandole del tu e chiamandola per nome. Nel frattempo, Hipolito ha fatto la proposta di matrimonio a Gracia, che, però, è svenuta alla festa dei Santacruz. Intanto, Candela e Sol hanno ricevuto delle strane lettere, che hanno portato in seguito al loro rapimento. Nel corso della puntata de Il Segreto di ieri, Hipolito fa di nuovo la proposta di matrimonio a Gracia. Nel frattempo, qualcuno pare abbia rapito Candela e Sol e le due vengono trasportate su un furgone da due uomini armati. Intanto, Severo continua a tenere presente a Onesimo di continuare ad indagare sull'incendio del Jaral, dove sono morti i Mella. Secondo il Santacruz, l'artefice è proprio Donna Francisca. Intanto, giungono alla locanda di Emilia due forestieri, di cui una donna ha i capelli azzurri. La coppia cerca un uomo a Puente Viejo, un imbroglione. Donna Francisca appoggia le indagini ed è disposta a tutto pur di risultare innocente. Severo e Carmelo, però, non vogliono che questo accada. Intanto, torna a Puente Viejo Don Anselmo e passa a salutare con Lucas i Santacruz. Secondo il dottore, il parroco tanto amato ha ancora necessità di riposare qualche settimana. Per tale motivo, i cittadini di Puente Viejo sono costretti a sopportare Don Berengario. Prado racconta i suoi timori a Dolores, confessandole di aver notato i capelli azzurri della forestiera. Mentre Severo e Carmelo raccontato quando accaduto al Jaral, Lucas scopre che Sol non è in casa. Ma si convincono del fatto che la giovane sia andata a trovare Candela.

