IMOGENE/ Su Rai 4 il film con Kristen Wiig e Annette Bening

IMOGENE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Imogene è il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una commedia divertente che però fa riflettere sulle debolezze e la solitudine umana. Il film è uscito in America nel 2012 con il titolo Girl Most Likely. La regia è di Shari Springer Berman e Robert Pulcini. Gli attori protagonisti sono, Kristen Wiig, Annette Bening, Matt Dillon, Christopher Fitzgerald, Darren Criss, Natasha Lyonne e June Diane Raphael. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

IMOGENE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Imogene è una donna che ha superato da un pezzo i trent'anni ma è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo elitario della cultura newyorkese. La donna è un'affermata autrice teatrale ed è circondata da lusso e molte amicizie altolocate. Il fidanzato però non sembra interessato ad accasarsi e dopo l'ennesima amica prossima al matrimonio Imogene lo mette di fronte ad una scelta. L'uomo non ci pensa due volte e la lascia. Presa dallo sconforto, la ragazza, inizia a trascurare il lavoro e finisce per essere licenziata. La donna decide di fare un gesto estremo per riconquistare il fidanzato Peter e assume dei barbiturici. L'uomo però non va a soccorrerla troppo preso da se stesso e alla fine a salvare Imogene arriva l'amica Dana. La donna credendo che l'amica abbia avuto un esaurimento nervoso e che abbia tentato veramente il suicidio la fa ricoverare in psichiatria. Il medico che ha in cura Imogene non vuole farla dimettere e non crede alla sua storia. L'unica condizione per farla uscire dall'ospedale è la supervisione per almeno tre giorni da parte di un parente prossimo. Nella vita di Imogene torna così Zelda, la madre, tra le due donne non scorre buon sangue e non si parlano da anni. Zelda riporta Imogene a casa nel New Jersey e scopre che la donna ora convive con un nullafacente che si fa chiamare George Bush e che non ha mai smesso con il vizio del gioco. Imogene si sente un pesce fuor d'acqua ma allo stesso tempo capisce che la sua vita a New York è stata fatta solo di apparenze. La donna prova a recuperare il rapporto con il fratello Ralph e fa anche la conoscenza di Lee, l'affittuario di Zelda. Un giorno Zelda dice alla figlia che il padre, che lei non ha mai conosciuto, è ancora vivo. L'uomo è uno scrittore di successo di New York e la donna insieme al fratello va a conoscerlo. Purtroppo le sue aspettative sono disattese e si rivela un uomo superficiale e meschino. Imogene torna a casa della madre e per la prima volta nella sua vita capisce le ragioni delle sue scelte. A casa di Zelda, però arriva anche un criminale che cui George Bush deve dei soldi. Imogene accorre in soccorso della famiglia e la salva. Nel finale la donna ha ripreso la sua carriera di drammaturga ed ha portato in scena la sua vita con un grande successo di critica ma soprattutto con a fianco tutta la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.