Il Segreto / Anticipazioni puntata 30 gennaio: la nuova vita di Hipolito ed Emilia, Donna Francisca ammazzerà Beatriz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO 2017: Sarà una settimana movimentata quella che inizierà domani per i fan de Il Segreto. La soap spagnola torna domani con la consueta puntata del lunedì ma anche l'ultima ad orario "normale". A partire da martedì, proprio per via de L'Isola dei Famosi e della sua fascia pomeridiana, Il Segreto si vedrà decurtare dieci minuti accorciando così le puntate che subiranno tagli netti, quelli che di solito fanno adirare i fan della soap. Resta il fatto che, anche a livello di trama ci saranno importanti novità a cominciare proprio dalla nuova vita di Hipolito ed Emilia. Il giovane Miranar ha finalmente ottenuto il suo lieto fine convolando a nozze con la sua Gracia, sarà lo stesso per la bella locandiera? Sembra proprio di sì visto che, dopo le preghiere di Alfonso, Emilia tornerà sui suoi passi per riconciliarsi con il marito. I due saranno finalmente felici come un tempo o nuove nuvole arriveranno all'orizzonte? Lo scopriremo solo nel corso delle prossime puntate della soap.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO 2017 - Il Segreto riprende la settimana con la questione Mella Vs Donna Francisca. Dopo la puntata in prime time andata in onda questa sera sembra che per la matrona non ci sia pace e che nei prossimi giorni la vedremo nuovamente con le spalle al muro. Mauricio, Severo e Raimundo sono convinti che quello che è successo al Jaral e a casa Santacruz non siano solo delle coincidenze e che dietro tutto ci sia proprio la matrona. Le indagini confermeranno che non è così ma l'ombra del dubbio rimane soprattutto quando la donna tornerà alla carica per acquistare il Jaral. Nonostante sia ormai solo un cumulo di macerie e detriti, Francisca è pronta a comprare quello che rappresenta il covo d'amore di Tristan e Pepa e non per il valore affettivo di cui tanto parla ma solo per la gioia di aver conquistato quello che più voleva. Ci riuscirà? Sembra proprio di no. Le tenute che appartenevano alla famiglia di Tristan finiranno nelle mani di Beatriz, l'unica sopravvissuta all'incendio che ha ucciso la sua famiglia. Il piano di Francisca andrà in fumo, dovrà uccidere anche lei?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO - Guai e grattacapi in vista per Donna Francisca. La matrona de Il Segreto sarà ancora al centro degli avvenimenti di Puente Viejo e tutto per via del famoso incendio che ha ucciso i Mella. Nelle ultime puntate la matrona ha deciso di confermare il suo interesse a scoprire la verità su quanto accaduto sorprendendo tutti a cominciare da Severo che la ritiene unica responsabile. Non sappiamo ancora se dietro l'incendio ci sia proprio la sua mano ma le indagini confermeranno che si è trattato di un incidente dovuto proprio ai bambini che hanno causato tutto inconsapevolmente. Resta il fatto che presto Beatriz tornerà a vivere e che sarà in grado di lasciare l'ospedale e questo non permetterà a Francisca di mettere le mani sul Jaral visto che l'erede è ancora viva e vegeta. Beatiz sarà accolta da Emilia e Alfonso che, intanto, saranno finalmente tornati insieme dopo il no della locandiera a Cesar. E adesso? Tutto sembra tornare alla normalità in paese mentre Hipolito e Gracia si preparano a festeggiare finalmente le loro nozze dopo tanto dolore.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO - Dolore e preoccupazione a casa Santacruz dove tutti sono ancora alla ricerca di Candela e Sol portate via da Eliseo e scomparse nel nulla. Severo chiederà aiuto a Raimundo convinto che Francisca possa aiutarlo a trovare il malvivente che le ha portate via, cosa riuscirà ad ottenere il locandiere che negli ultimi giorni si è solo scontrato con la sua ex? Sol e Candela, intanto, peggioreranno la loro situazione tentando di scappare e venendo fermate proprio dagli uomini di Eliseo. Quest'ultimo decide di punirle ma cosa potrà fare loro dopo quello che già sta facendo? Lo scopriremo solo nelle puntate settimanali della soap che da martedì 31 gennaio, cambierà orario e andrà in onda in forma ridotta per via della fascia quotidiana dedicata a L'Isola dei Famosi.

