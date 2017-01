IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO / Anticipazioni e news: Paolo Sassanelli il protagonista della quarta puntata (oggi, 29 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS, PAOLO SASSANELLI IL PROTAGONISTA DELLA PROSSIMA PUNTATA! (OGGI, 29 GENNAIO 2017) -'Il bello delle donne 4' non sta riscuotendo il successo tanto sperato a livello di ascolti visto che la terza puntata è stata seguita da 2.577.000 telespettatori pari al 10,93% di share. Gli occhi ora sono puntati sulla quarta puntata che andrà in onda il prossimo venerdì dopo la struggente storia di Evelina, estetista morta a 19 anni dopo aver trovato il vero amore ed il rapporto con il padre. I protagonisti della prossima puntata saranno Lina Sastri e Paolo Sassanelli (quest'ultimo conosciuto dai telespettatori come il famoso Oscar di Un medico in famiglia). L'avvocato Delia Di Cioccio, una cliente affezionata del salone di bellezza vuole affidare il proprio studio legale ai figli per passare più tempo con il marito, ma quest'ultimo ha in serbo una sorpresa davvero eclatante: vuole infatti diventare una donna! Ne vedremo quindi delle belle nella prossima puntata di 'Il bello delle donne 4', un tema molto pesante da affrontare con i telespettatori che forse si aspettavano un ritorno alle origini con tematiche più leggere.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIOI E NEWS, LA TERRIBILE STORIA DI EVELINA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Nella puntata andata in onda l'altro ieri de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, abbiamo visto la terribile storia di Evelina, la ragazza interpretata da Adua Del Vesco (fidanzata di Gabriel Garko). La giovane, proprio mentre era in procinto di sposarsi, scopre di avere un cancro allo stadio terminale: muore in modo straziante alla fine della puntata de Il bello delle donne 4. Un'interpretazione, quella di Adua Del Vesco, che ha tutti i presupposti per essere una di quelle che lascia il segno: "Ci ho pensato un po' prima di accettare, vista la mia giovane età era un tema piuttosto complesso da affrontare - ha detto Adua Del Vesco in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale - Ho da poco perso uno zio, fratello di mia madre, di 43 anni per un cancro che ha scoperto troppo tardi. E ho capito il valore della prevenzione. Spero che il mio ruolo in questa fiction, in qualche modo, possa far riflettere qualcuno. C'è chi non si sottopone ai controlli medici per il timore di fare brutte scoperte, eppure molte malattie, se prese in tempo, possono essere sconfitte".

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: L'ENTUSIASMO DI ADUA DEL VESCO PER LA FICTION (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Adua Del Vesco ha solo 22 anni, ma ha già ben chiaro che, dopo Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, vuole tentare una carriera nel mondo del cinema. La ragazza è stata molto felice di partecipare a questa serie televisiva che tanti anni fa era considerata una delle avanguardie della televisione italiana: "Guardavo Il bello delle donne con mia madre, nei primi anni Duemila, era un momento speciale tra me e lei. E quando me l'hanno proposto, ero emozionata. Lo ero anche per il cast di dive, da Anna Galiena, Alessandra Martines, Manuela Arcuri a Giuliana De Sio, con cui ho fatto la mia prima fiction, L'onore e il rispetto. E per Claudia Cardinale", ha detto Adua Del Vesco sempre al Giornale. Nonostante la storia di Evelina fosse molto toccante, Il bello delle donne 4 non ha registrato comunque gli ascolti sperati, confermandosi un flop, a differenza di quello che era il successo di tredici anni fa. Chissà che le ultime puntate non convincano il pubblico del contrario.

