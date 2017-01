ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Raz Degan vola in Honduras, pronto ad "accettare tutto ciò che viene come una lezione di vita", video (oggi, 29 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: RAZ DEGAN VOLA IN HONDURAS, PRONTO AD ACCETTARE CIÒ CHE VIENE COME UNA LEZIONE DI VITA - A meno di 24 ore dalla partenza dell'Isola dei famosi 2017 si rincorrono le indiscrezioni sui partecipanti e le polemiche sembrano essere all'ordine del giorno. Di fronte a tutto questo caos, sorprende la partecipazione di Raz Degan, che nella sua ultima intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset appare quasi serafico. "Quando mi hanno chiesto di fare l'isola ho rifiutato, ero un po' frenato", ha detto Raz Degan svelando alcune indiscrezioni sulla sua partecipazione al reality di Canale 5, ma poi ha riflettuto su ciò che potrebbe giovare a questo particolare periodo della sua vita: "Il silenzio, lo spazio, la natura, non avere un contatto con il telefono, con internet e con il mondo esterno". Il naufrago sembra aver già capito l'atteggiamento giusto da adottare: "La qualità che serve sull'isola è non lamentarsi, è accettare ciò che viene come una lezione di vita, essere forte dentro, essere in armonia e sapere che è tutto un gioco alla fine", e sulla possibilità di essere il leader del gruppo ha rivelato: "Non c'è un peccatore senza un futuro e non c'è un santo senza un passato". Raz Degan, prima di partire per l'Honduras, ha riservato un messaggio a se stesso: "Razi ti prego, prendi un bel respiro a 100 prima di reagire!". Se volete visualizzare la sua video intervista, potete cliccare qui.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LE BATTAGLIERE DICHIARAZIONI DI NATHALY CALDONAZZO - E’ tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2017. Il reality show più avventuroso della televisione italiana infatti, debutterà domani, lunedì 30 gennaio con la prima puntata della dodicesima edizione. Alla conduzione ritroveremo ancora una volta Alessia Marcuzzi in studio insieme all’amica Vladimir Luxuria in qualità di opinionista. In Honduras invece, non più Alvin ma Stefano Bettarini, dopo la sua esperienza con il Grande Fratello versione Vip. L’Isola è già stata presa di mira con numerose polemiche e, dopo la replica di Stefania Nobile all’espulsione sua e di sua madre, c’è stato spazio anche per il primo gossip dall’Honduras: flirt tra Moreno e Malena? A quanto pare, secondo ciò che ha riportato Alessia Marcuzzi, la risposta è sì! Dopo tutte le interviste, mancava solo quella a Nathaly Caldonazzo che abbiamo ritrovato sul portale di TGCom24, ecco cosa ha rivelato l’ex showgirl: "Sono una gran mangiona e se non mangio posso dimagrire anche un chilo al giorno. Temo di non riuscire ad arrivare alla fine". Nonostante questo però, la Caldonazzo spera che il suo fisico “non ceda” e la conduca dritta verso la vittoria del reality: "Se vengo a sapere che sparlano di me divento ancora più iena di loro", avverte.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LE PAROLE DI STEFANIA NOBILE A MENO DI 24H DAL DEBUTTO DEL REALITY SHOW - Nonostante Wanna Marchi e Stefania Nobile non partecipino più alla dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017, la loro assenza (così come presenza) ha scatenato ancora polemiche. Le due donne però, dopo la loro espulsione non avevano dichiarato nulla (o quasi) rimanendo stranamente in silenzio. Dopo aver mandato in onda un paio di servizi del passato durante Striscia la Notizia, la produzione del reality ha pensato bene di fare un passo indietro ed escludere le due donne dal reality show più avventuroso della televisione italiana. A distanza di circa 24 ore dal debutto televisivo, Stefania Nobile dice finalmente la sua così come riporta Velvet Gossip. “L’Isola? Io non sono andata a bussare la porta di nessuno. Ci avevano chiamato per fare un provino a Roma, io ho detto di no perché non avrei avuto tempo per andare fino a Roma. Dopo tre ore ci hanno richiamate per fissare un provino a Milano. Non abbiamo chiesto noi di prenderci. Eravamo pure restie perché non sarebbe stata un’avventura semplice", ha commentato. Dopo questa spiegazione però, il dispiacere si nota: “Per me non significa stare seduti per quattro ore su un trono o fare il Grande Fratello. Il mio concetto di persona famosa è un altro. È quello di mia madre, che ha lavorato 45 anni in televisione, io la riporterò a quello che è stata la regina delle televendite. La riporterò alla televisione”.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: PRIMA DELLA PARTENZA DEL REALITY IL GOSSIP È GIÀ IL PIATTO FORTE - Le prime indiscrezioni arrivano sovrane dall'Honduras e così, mentre Malena promette che si terrà attiva anche durante l'Isola dei Famosi 2017 e Alessia Marcuzzi svela che ha già avuto il primo flirt con Moreno, in attesa che il trash televisivo sommerga la dodicesima edizione, anche Alberto Dandolo ha pensato bene di gettare nuova benzina sul fuoco. Dopo aver anticipato della ipotetica partecipazione all'Isola di Naike Rivelli e della madre Ornella Muti, pare che l'amica radiofonica non abbia digerito l'anticipazione scrivendogli dei messaggi privati dove: "dirà tutto quello che saprebbe di me a mezzo stampa!". La penna di Dagospia ha cercato di scherzarci su per poi affermare che la rubrica di Naike Rivelli è stata "congelata" all'interno del suo programma radiofonico su M2o: sarà questo il motivo dell'attrito? Tra le altre notizie delle ultime ore, pare che Giacomo Urtis non sia davvero un chirurgo plastico e che Massimo Ceccherini torni in Honduras solo per i cachet. Che dire? Si prospetta già una nuova edizione all’insegna della polemica, il gossip ed i litigi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: PRIMO FLIRT IN HONDURAS? (OGGI, 29 GENNAIO) - Domani sera prenderà il via sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Il reality show più avventuroso della televisione italiana, vedrà scendere in pista Alessia Marcuzzi alla conduzione esattamente come le precedenti edizioni in Casa Mediaset, con la collaborazione in studio di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista e Stefano Bettarini inviato in Honduras già partito con il resto dei concorrenti in gioco. A quanto pare, sull'Isola, ancor prima della messa in onda televisiva, è nato il primo flirt ufficiale tra i naufraghi. A svelare la piccante indiscrezione televisiva, ci ha pensato Alessia Marcuzzi durante il corso della sua ospitata di ieri, sabato 28 gennaio 2017 a Verissimo, il rotocalco di informazione, curiosità e gossip condotto da Silvia Toffanin. "I naufraghi sono arrivati in Honduras e pare che in hotel sia nata una certa simpatia tra i due. A lui piace molto lei", ha affermato la conduttrice: di chi si parla? I protagonisti della nuova "liaison" sarebbero il rapper Moreno Donadoni e la porno attrice scoperta da Rocco Siffredi, Malena. Vedremo cosa succederà durante il corso dei prossimi giorni e se, Alessia Marcuzzi direttamente domani ci offrirà le prime indiscrezioni.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: NANCY COPPOLA SI RACCONTA, LA NAUFRAGA HA RISCHIATO IL PRIMO TELEVOTO (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2017 sono pronti a sbarcare in Honduras a partire da domani, lunedì 30 gennaio 2017: tra di loro ci sarà anche Nancy Coppola, cantante neomelodica, che raccontandosi in esclusiva sulle pagine de Il Mattino, ha spiegato come è arrivata la proposta di partecipare al reality di Canale guidato dalla Marcuzzi. “Ero in macchina, stavo andato al lavoro. Arrivò una telefonata da Milano attraverso la quale la produzione Magnolia mi comunicò di essere interessata ad un appuntamento con me per un programma nazionale, per motivi di privacy non mi svelarono il nome della trasmissione. Accettai con gioia. Dopo 4 - 5 giorni” ha aggiunto ancora Nancy Coppola “appresi che il programma in questione era l’Isola dei Famosi… Siccome ero l’ultima concorrente che loro avevano convocato, mi chiede un provino fatto artigianalmente a casa. Qualche giorno dopo mi comunicarono che la produzione aveva pensato di sottopormi al televoto durante una trasmissione di Barbara D’Urso. La notizia non mi entusiasmò ovviamente perché il televoto è un’incognita. Dopo un po’ di giorni mi convocarono a Milano e lì mi comunicarono che non sarei più andata al televoto…”. La Coppola, dunque, ha rischiato di giocarsela con Giulia Calcaterra, Desirée Popper (ancora in gara) e Elena Morali, già eliminata: alla fine, però, è entrata da subito a fare parte del cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2017. Pronti a vederla all’opera?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DANDOLO FA CAUSA A MUTI E RIVELLI? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Hanno fatto il giro dell'Italia le parole di Alberto Dandolo su Dagospia, che voleva la partecipazione certa di Ornella Muti e Naike Rivelli all'Isola dei famosi 2017 ma non come concorrenti, bensì come sciamane. Secondo il giornalista le donne avrebbero avuto il via libera dopo l'eliminazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile dal programma, e riceverebbero un cachet di 290mila euro. Sarà vero? Intanto, secondo quanto detto da Dandolo, Naike Rivelli lo avrebbe contattato in privato per parlare della questione, e quanto scritto dopo dal giornalista non sembra lasciare dubbi sull'evoluzione che avrà la vicenda: "FLASH: La signorina Naike Rivelli mi informa attraverso epici messaggi privati ( tutti rigorosamente archiviati) che lunedì dirà tutto quello che saprebbe di me a mezzo stampa! Non ha gradito le anticipazioni che ho dato della partecipazione sciamanica di lei e della sua mamma all'Isola dei Penosi (...). Bene! Io, i miei avvocati personali e quelli di uno dei Gruppi editoriali da cui dipendo la ascolteremo con sommo gaudio! #aridatecelemarchi". Clicca qui per leggere il post di Alberto Dandolo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE PAROLE PICCANTI DI MALENA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - L'Isola dei Famosi 2017 sta per cominciare e tra i suoi partecipanti ci sarà anche Malena, la pornostar iscritta al Partito democratico e fan di Matteo Renzi. In un video di presentazione, Malena parla senza filtri di quello che ha intenzione di fare sull'Isola, che non sarà solo cercare di sopravvivere! "La privazione più grande? Quella del sesso. Sono stata appena su un set hard e quindi mi sono fatta una bella scorpacciata, ma allo stesso tempo spero di non rimanere all'asciutto. Sono tutti bei ragazzi e vedremo chi sarà all'altezza", ha detto Malena. Che non ha paura delle prove fisiche che dovrà affrontare per sopravvivere a questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2017: "Da pochi mesi la mia vita si è stravolta quindi avrò modo di fare un bel bilancio. Le prove fisiche non mi spaventano, Malena ce la farà... schiaccerò i cocchi con il mio lato B". L'Isola dei famosi 2017 sta per iniziare, e andrà in onda il 30 gennaio.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MASSIMO CECCHERINI MATTATORE IN HONDURAS: L’IRONIA È LA SUA ARMA VINCENTE (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Dopo l’espulsione per una bestemmia, Massimo Ceccherini, a distanza di undici anni, torna sull’Isola dei Famosi pronto a rimettersi in gioco e a sfruttare al massimo la nuova opportunità che gli è stata offerta. Prima di partire per l’Honduras da dove lunedì 30 gennaio partirà ufficialmente l’Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha svelato i motivi che lo hanno spinto a diventare nuovamente un naufrago. Parole, quelle dell’attore toscano, condite dalla sua solita ironia. “Vengo dalla clinica, ho avuto il permessino dal primario. Per venti giorni per ora ci posso stare, poi casomai mi fo prolungare il certificato. Con questo braccio invalido hanno deciso di farmi andare uguale e io gentilmente ringrazio, ma.. e mi dispiace molto.. non potrò né fare giochini né dormire senza una termocoperta. Un cheeseburger al giorno me lo ha prescritto proprio nel certificato con un grappino per digerirlo. E poi la “Desnuda” non la posso fare, ma quella non l’avrei fatta comunque perché ce l’ho piccolissimo” – ha dichiarato per poi aggiungere – “Per provare l’esperienza di stare lì sul mare, la spiaggia, i pesci… i soldi. Mi aspetto di tornare un uomo nuovo e accoppiarmi, riprodurmi. Mi piace molto Raz Degan”.

