JOE/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage e Tye Sheridan

JOE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Joe è il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola americana uscita nel 2013, si tratta di una produzione drammatica diretta da David Gordon Green e sceneggiata di Gary Hawkins. Il regista ha portato sul grande schermo il romanzo Joe di Larry Brown pubblicato nel 1991. I protagonisti sono: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Ronnie Gene Blevins, Ulysses Lopez, Sue Rock, Heather Kafka e Brenda Isaacs Booth. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JOE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Joe Ransom è un rude texano sempre in bilico tra equilibrio e pazzia ed ha una piccola attività che si occupa di disboscamento. Un giorno l'uomo viene avvicinato da un ragazzo adolescente di nome Gary, che gli chiede un lavoro per sé e per il padre. Joe non ci mette molto a scoprire che la famiglia di Gary è sull'orlo del baratro. Il signor Jones è un alcolista violento, che sopravvive con piccoli reati e per questo e spesso costretto a cambiare città. La madre è una donna vittima di abusi e ormai apatica non trova la forza di tirare avanti. L'unico ad avere la testa sulle spalle è Gary, che si è assunto il ruolo di capofamiglia e deve occuparsi anche della sorella minore. Joe, con un passato da delinquente pagato con il carcere, decide di assumere Gary e il padre e affida al ragazzo il compito di avvelenare gli alberi da abbattere nel bosco. Il signor Jones però intascata la prima settimana di paga combina un disastro nel bar della città e per evitare spiacevoli incidenti con il resto della sua squadra Joe è costretto a licenziarlo e manda via anche Gary. Una sera il signor Jones totalmente ubriaco si avventa sul figlio e lo lascia in fin di vita per rubargli pochi spiccioli con i quali andare a comprare altro alcol. Il ragazzo, una volta ripresosi, chiede aiuto a Joe, che decide di riprenderlo con sè a lavoro per aiutare la sua famiglia. Joe diventa un esempio paterno per Gary e non si esime dal minacciare il padre, che però non sembra per nulla intimorito dall'uomo. Una sera Jones uccide un mendicante per strada per rubargli del vino poi va nella baracca dove vive tutta la sua famiglia e prende con sè la figlia. La vicinanza di Joe sembra fare bene a Gary ma il ragazzo diventa un punto debole per l'uomo che si ritrova coinvolto in una rissa, dimostrando così di non aver mai fatto pace con i suoi demoni. Scoperto che il padre ha preso la sorella e che con ogni probabilità vuole venderla o farla prostituire, Gary prende il furgone di Joe e si mette sulle tracce di Jones. Joe lo segue e arriva giusto in tempo per salvare la ragazzina da uno stupro ma finisce per essere coinvolto in un conflitto a fuoco nel quale viene ferito in maniera grave. Il signor Jones, resosi per la prima volta conto del suo degrado morale, si butta dal ponte. Nel finale arriva la polizia ma per Joe non c'è più nulla da fare, l'uomo muore tra le braccia di Gary.

