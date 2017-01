La mummia - Il ritorno/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser e Rachel Weisz: i sequel e i prequel della pellicola

LA MUMMIA - IL RITORNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - La mummia - Il ritorno è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 gennaio 2017, dalle 19.00. Azione, fantastico, avventura e commedia, sono i generi che caratterizzano la pellicola che è stata scritta, diretta e sceneggiata da Stephen Sommers mentre la produzione è stata firmata da James Jacks Sean Daniel. Il montaggio è stato realizzato da Bob Ducsay con gli effetti speciali effettuati dalla Industrial Light & Magic con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Alan Silvestri e la scenografia di Allan Cameron. Questo film fa parte di una saga cinematografia, per la precisione una trilogia chiamata La mummia, che comprende il primo capitolo intitolato La mummia (1999), il sequel del film in questione, ossia La mummia La tomba dell’Imperatore Dragone e un prequel intitolato Il Re Scorpione. La sceneggiatura e il soggetto sono scritti sempre da Stephen Sommers.

LA MUMMIA - IL RITORNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - La mummia - Il ritorno è il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 19.00. Una pellicola pubblicata nel 2001 e diretta dal regista Stephen Sommers. I personaggi principali, ossia Rick O’Connell, Evelyn Carnahan, Imhotep e il Re Scorpione vengono interpretati rispettivamente da Brendan Fraser, Rachel Weisz (che ha modo di ricoprire il ruolo di Nefertari), Arnold Vosloo e Dwayne Johnson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MUMMIA - IL RITORNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film inizialmente parla del Re Scorpione impegnato nell’impresa di conquistare tutto il mondo e finendo esiliato nel deserto da un certo Ahm Shere, finendo per rimanere da solo dopo la morte di tutti i suoi uomini. Per poter sopravvivere il Re Scorpione fa un patto con il dio Anubi, chiedendo di avere la possibilità di sconfiggere i propri nemici in cambio della costruzione di un tempio, di una piramide e la cessione della sua anima come dono. In questo modo il dio egiziano gli risparmia la vita dandogli la sua armata che ha modo di conquistare tutto l’Egitto per poi morire. Come sancito dal patto, Anubi reclama e prende l’anima del Re Scorpione per sè. Nel tempo presente la famiglia formata Rick O’Connel ed Evelyn Carnahan, insieme al figlio Alex, ha modo di scoprire il bracciale di Anubi, che successivamente verrà indossato da Alex stesso. In questo modo vengono a scoprire che in 8 giorni l’indossatore del bracciale morirà se non raggiunge l’oasi vista nella visione offerta dal bracciale stesso, permettendo al Re Scorpione di tornare dal regno dei morti con la sua armata che millenni prima aveva conquistato l’Egitto. Dopo i tanti avvenimenti accaduti Alex viene infine sequestrato da una setta che ha risuscitato Imhotep, con l’intento di utilizzare i suoi poteri per sconfiggere definitivamente il Re Scorpione e utilizzare l’armata per la conquista del mondo. Rick e Evelyn vanno immediatamente alla ricerca del figlio con l’aiuto di alcuni vecchi amici e compagni di avventure, scoprendo anche che Evelyn in passato non era altro che Nefertari, ossia la protettrice del bracciale indossato da Alex. Dopo vari avvenimenti, che vedono la resurrezione di Evelyn stessa dopo esser stata uccisa da Anck-su-namun con una coltellata si vedrà Imhotep, privato dei propri poteri dal dio Anubi, combattere contro il Re Scorpion. Per evitare tutto ciò lo stesso Imhotep si fingerà alleato del Re Scorpione, in modo che quest’ultimo possa combattere e sconfiggere Rick O’Connell in modo definitivo. Durante lo scontro l’esercito Medjai si scontra con l’armata di Anubi, subendo numerose perdite. Lo scontro finale sembra volgere in favore del Re Scorpione, fino a che Rick non scopre che il suo avversario può essere ucciso solamente utilizzando la lancia di Osiride, che è in suo possesso. In questo modo si riuscirà ad uccidere il Re Scorpione in modo definitivo così da confinarlo per sempre nel regno dei morti. Infine durante il crollo del tempio dove si è appena concluso lo scontro finale, Imhotep muore cadendo nella fessura che conduce nell’oltretomba, dopo esser stato tradito dalla sua amata che non ha avuto il coraggio di salvarlo. Successivamente Anck-su-namun muore anch’essa mangiata dagli scarabei carnivori, mentre la famiglia O’Connel riesce a salvarsi.

