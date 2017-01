LAURA CREMASCHI, LA NUOVA BONAS DI AVANTI UN ALTRO: LA MODELLA SOSTITUISCE GUADALUPE GONZALEZ, FOTO (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Una delle più belle novità di Avanti un Altro è senza dubbio Laura Cremaschi, la nuova "Bonas" del programma di Paolo Bonolis. Il ruolo era stato assegnato a Guadalupe Gonzalez nelle prime puntate e, infatti, a Laura Cremaschi era toccato quello di "Bona Sorte", ma le carte sono state mischiate e ora la bellissima bionda ha assunto ufficialmente il ruolo di Bonas, riscuotendo tra l'altro molto successo. La modella, che su Instagram si definisce anche "webstar", ha deliziato gli occhi dei telespettatori e del pubblico in studio di Avanti un Altro facendo poco fa il suo ingresso. Ne ha giovato anche il concorrente Giorgio, che ha proseguito il suo cammino nello show e che la "Bonas" avrebbe dovuto distrarre con la sua bellezza. Miss Padania nel 2006, Laura Cremaschi è legata ad Andrea Perone, un imprenditore conosciuto per le sue ex: ha avuto storie con Sabrina Ferilli, Sara Varone e Cecilia Capriotti.

LAURA CREMASCHI, LA NUOVA BONAS DI AVANTI UN ALTRO: LA MODELLA SOSTITUISCE GUADALUPE GONZALEZ, FOTO (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Cambio di guarda ad Avanti un Altro con Laura Cremaschi che assume ufficialmente il ruolo di "Bonas" nello show di Paolo Bonolis. La modella è famosa tra gli appassionati di calcio per le sue previsioni calcistiche molto "hot": scrive i risultati sul seno o sul "lato B" e piovono like da parte dei maschietti internauti. Cresciuta tra Bergamo e Milano, ha ottenuto nel 2006 la fascia di Miss Padania: da allora la sua ascesa nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi circola voce che sia in crisi con Andrea Perone, al quale è legata dal 2012 e con cui condivide la passione per la Roma. Le indiscrezioni sulla sua vita privata, però, non interferiscono con la sua carriera: Laura Cremaschi è concentratissima sul suo nuovo lavoro, che le sta regalando già le prime soddisfazioni. Sulla sua relazione, invece, preferisce non proferire parola. Se volete dare uno sguardo alle sue foto sexy su Instagram, cliccate qui per "sfogliare" il suo profilo social.

