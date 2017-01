LEONARDO FIORAVANTI / Il surfista italiano tra i 32 più forti del mondo ospite di Fabio Fazio (Che tempo che fa, oggi 29 gennaio 2017)

LEONARDO FIORAVANTI, IL SURFISTA ITALIANO PRESENTA UN DOCUMENTARIO SULLA SUA DISCIPLINA (CHE TEMPO CHE FA, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Il giovane surfista 19enne, Leonardo Fioravanti, torna oggi ospite della trasmissione di Rai3, Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Leonardo sarà tra gli ospiti della puntata odierna che siederanno al tavolo del celebre salotto televisivo domenicale. La sua presenza non è inedita in quanto il giovanissimo campione di surf si era già raccontato al cospetto del padrone di casa lo scorso ottobre, ripercorrendo la sua grandiosa carriera, seppur breve ma già ricca di imprese epiche. Leonardo Fioravanti sarà il volto sportivo della nuova puntata di Che tempo che fa e approfitterà della sua presenza in studio per presentare un nuovo documentario sulla disciplina sportiva da lui praticata e che lo ha portato ad essere celebre in tutto il mondo grazie alla capacità di catturare l'onda giusta. Fioravanti, da perfetto outsider è riuscito a sfidare e battere una vera leggenda del surf, l'undici volte campione del mondo Kelly Slater. Oggi, oltre a raccontare le sue imprese grandiose sulla tavola da surf, avvicinerà il pubblico di Rai3 a questo sport eccezionale basato tutto sulla freddezza ma anche sulla perseveranza, in attesa (e a caccia) dell'onda perfetta.

LEONARDO FIORAVANTI, IL SURFISTA ITALIANO SOGNA DI DIVENTARE CAMPIONE DEL MONDO (CHE TEMPO CHE FA, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Leonardo Fioravanti con i suoi soli 19 anni è oggi uno dei surfisti più forti del mondo. Il 2016 gli ha portato in regalo il titolo mondiale Under 18, battendo nomi del calibro di Kelly Slater in ben due occasioni e riscrivendo la storia del surf. Per la prima volta in Italia, il suo nome entra tra i migliori 32 professionisti in tutto il mondo in vista del prossimo World Tour che lo vedrà impegnato in 11 gare per tutto il 2017. Ora Leo punta a diventare campione del mondo, ma la strada è tutta in salita. Al portale SkySport, in una recente intervista ha raccontato cosa significhi per lui stare tra i 32 surfisti più forti in assoluto: "Da piccolo guardavo i loro video su internet, mi sembrava venissero da un altro mondo. Stare tra loro è una sensazione indescrivibile. Adesso mi sono qualificato ma ci devo rimanere. Una cosa è certa: farò tutto il possibile ogni giorno per diventare campione del mondo". Ed intanto, in vista dell'ingresso del surf come disciplina sportiva nel 2020, Leonardo Fioravanti pensa già alle prossime Olimpiadi: "Immaginare di poter essere il primo italiano medaglia d'oro di surf mi fa venire la pelle d'oca solo a pensarci".

