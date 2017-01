LEVANTE / Arriva il suo primo libro e il ritorno in tv (Che tempo che fa, 29 gennaio 2017)

LEVANTE, LA CANTANTE OSPITE NEL TALK DI RAI 3: IL SUO PRIMO LIBRO (CHE TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) – Questa sera sulle frequenze di Rai 3 ritorna l’appuntamento con il talk Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Come sempre ricco il parterre di ospiti tra i quali la cantautrice di origini siciliane ma trapiantata a Torino, Levante, nome d’arte di Claudia Lagona. Una giovane artista che negli ultimi anni ha saputo sfornare due album che hanno ottenuto un certo successo e che ora prova a bissare anche nel mono dell’editoria con la pubblicazione del suo primo libro. L’opera è intitolata Se non ti vedo non esisti, edita dalla Rizzoli. La stessa Levante nel corso di un’intervista rilasciata al portale IlLibraio.it ha voluto raccontare della principale protagonista del libro: “Anita allo specchio si fa domande a cui non riesce a trovare risposta, prova ad indagare dentro se stessa. Per lei è un momento di introspezione, in cui cerca di connettersi con il suo Io più profondo”.

LEVANTE, LA CANTANTE OSPITE NEL TALK DI RAI 3: LA BIOGRAFIA (CHE TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) – Claudia Lagona meglio conosciuta dai propri fan con il nome d’arte di Levante, è nata a Caltagirone nel maggio del 1987. Talento precocissimo, già all’età di nove anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni mentre a 11 anni ha imparato a suonare la chitarra. Dopo la tragica morte del padre, assieme alla madre si trasferisce a Torino iniziando a dedicarsi a tempo pieno alla musica. Nel 2013 ha sottoscritto un contratto discografico con l’etichetta INRI riuscendo ad ottenere una certa visibilità grazie al brano Alfonso. Nello stesso anno viene scelta per aprire i concerti di Max Gazzè durante il suo tour mentre nel 2014 da vita al suo primo storico album intitolato Manuale distruzione con il quale riesce a raggiungere l’ottavo posto della classifica FIMI. Un album dunque che ottiene un ottimo successo bissato dal secondo lavoro Abbi cura di te. La sua musica viene ascoltata non solo in Italia ma anche in tanti altri Paesi e nel 2016 raggiunge il primo posto della classifica con il singolo Assenzio in collaborazione con J-Ax, Fedez e Stash.

