LINDSAY LOHAN NEWS, DAL CINEMA ALLA POLITICA? L'ATTRICE TORNA SU INSTAGRAM CON IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN, FOTO (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Lindsay Lohan è tornata su Instagram e lo ha fatto in grande stile: l'attrice ha pubblicato due foto nelle quali è ritratta con il presidente turco Tayyip Erdogan. Qualche settimana fa aveva rimosso tutti i vecchi post dal proprio account e in molti hanno pensato che questo gesto fosse legato ad un suo avvicinamento alla religione musulmana. Finora non ci sono conferme in tal senso, anzi per come è avvenuto il ritorno social di Lindsay Lohan potremmo pensare che abbia deciso di fare tabula rasa su Instagram per ritornare in una nuova veste: l'impegno politico e sociale potrebbe essere la sua nuova vocazione. Negli ultimi mesi, infatti, si è prodigata nell'aiutare i rifugiati siriani a Istanbul, quindi l'incontro con Erdogan rappresenta un passo molto importante. Nelle foto pubblicate sono presenti anche la moglie del presidente turco e la piccola Nana Alabed, una bambina di 7 anni che ha raccontato l'atroce realtà dei bombardamenti su Aleppo. In uno dei post Lindsay Lohan ha taggato Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, finito nel mirino delle critiche anche per la sospensione del programma di ammissione dei rifugiati che aveva portato avanti il predecessore Barack Obama. Clicca qui per vedere la foto del ritorno di Lindsay Lohan su Instagram.

