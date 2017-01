LINUS/ Il conduttore radiofonico ospite nel salotto di Fazio: parlerà di Sanremo? (Che fuori tempo che fa, 29 gennaio 2017)

LINUS, IL CONDUTTORE RADIOFONICO È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Stasera, 29 gennaio 2017, ospite di Che fuori tempo che fa sarà Linus, uno dei più famosi dj della radio e della TV. Senza alcun dubbio, si tratterà di un'intervista decisamente molto interessante. Linus, infatti, ha vissuto in prima persona la trasformazione dei mass media, adeguandosi ai tempi che cambiano e cercando sempre di andare incontro alle esigenze di tutte le generazioni. Al vertice della storica Radio Deejay, Linus dal lunedì al venerdì in coppia con Nicola Savino conduce Deejay Chiama Italia e non perde occasione di partecipare a programmi TV. Non molto tempo fa, ad esempio, è stato ospite dello stesso Fabio Fazio in occasione di una delle puntate di Rischiatutto, il format che il presentatore ha voluto rispolverare per consentire ai più giovani di conoscere un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Ma perché si parla così tanto di Linus nell'ultimo periodo?



LINUS, IL CONDUTTORE RADIOFONICO È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA PARTECIPAZIONE A SANREMO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Proprio Linus sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Grande esperto di musica e conoscitore del mondo della discografia nazionale ed internazionale, proprio il dj sarà uno dei giudici a cui toccherà l'arduo compito di esprimere un giudizio in merito ai cantanti in gara (lo ha annunciato lui stesso in radio). Una cosa è certa: i suoi giudizi saranno quanto mai oggettivi e sempre molto misurati. Ad averlo caratterizzato durante tutte la sua carriera è stata proprio il suo garbo. Insomma, quello affidato a Linus è un compito particolarmente oneroso, che senza alcun dubbio sarà portato a termine in maniera molto professionale. Inoltre, Linus nei prossimi giorni ha un appuntamento molto importante. Come ogni anno, infatti, festeggerà con tutti gli ascoltatori il compleanno di Radio Deejay. Lo scorso anno la festa era stata organizzata al Palalottomatica di Roma. Quest'anno, invece, l'appuntamento è a Torino. Gli ospiti di rilievo saranno moltissimi oltre, ovviamente, a tutti i volti noti della radio. Quello che sta per iniziare sarà un mese ricco di eventi per Linus, quindi. Ma vediamo di scendere più nel dettaglio e di approfondire la carriera e la vita privata di Linus.

LINUS, IL CONDUTTORE RADIOFONICO È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Pugliese di nascita, Linus insieme alla famiglia si trasferisce molto presto a Milano, la città che, tra l'altro, nel corso degli anni sentirà sempre più sua. Al suo fianco c'è sempre stato il fratello Albertino, anche lui dj. Insieme i due si sono affacciati al mondo della discografia in una Milano davvero molto vivace in tale ambito. Le occasioni sono state moltissime, considerando il fatto che Linus si è affacciato al mondo della radio nel periodo del boom delle radio commerciali. Il successo non è tardato ad arrivare. radio Deejay al momento è una delle radio più importanti ed ascoltate del Paese e proprio il programma di Linus è un vero e proprio must. Basti pensare che attori, artisti, musicisti scrittori e VIP per presentare i propri progetti professionali non possono non fare tappa a Deejay Chiama Italia. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda dell'intervista a Linus per scoprire cosa ne pensa dei big che si alterneranno sul palco dell'Ariston e come di sta preparando ad uno degli eventi più importanti dell'anno per la TV e la musica italiana.

© Riproduzione Riservata.