MARA VENIER, LA VULCANICA CONDUTTRICE OSPITE DI MASSIMO GILETTI: TORNERÀ DI NUOVO IN RAI? (L'ARENA, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Mara Venier sarà ospite de L'Arena di Massimo Giletti: oggi, domenica 29 gennaio, la conduttrice prenderà parte al programma che va in onda su Rai1 alle 14.00. Mara Venier sarà protagonista de "I protagonisti", la parte dedicata ai personaggi famosi e, in particolare, al racconto delle tappe più importanti della loro vita e carriera. La vulcanica conduttrice televisiva racconterà, quindi, i momenti più belli della sua vita e i successi televisivi, svelando anche alcuni aneddoti. Si preannuncia, dunque, un'interessante e intensa intervista di Mara Venier ai microfoni di Massimo Giletti. Dopo una parentesi in Mediaset, fa ritorno alla Rai: l'occasione sarà giusta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa? Non è da escludere che il conduttore provi a farle qualche domanda scomoda, forse sulla sua assenza da opinionista all'Isola dei Famosi o sul rapporto con Simona Ventura, che ha una storia con il figlio del suo compagno.

MARA VENIER, LA VULCANICA CONDUTTRICE OSPITE DI MASSIMO GILETTI: GLI ALTRI RITORNI IN RAI (L'ARENA, OGGI 29 GENNAIO 2017) - C'è stato un riavvicinamento tra Mara Venier e la Rai: lo ha confermato la stessa conduttrice, che però non si è sbilanciata sugli eventuali sviluppi. «Non so a cosa porterà» ha dichiarato la Venier dopo aver preso parte a Telethon. Ma quale programma potrà essere eventualmente affidato alla vulcanica conduttrice? Difficile il suo ritorno alla conduzione de La Vita in Diretta, nonostante le voci parlino di un'uscita imminente di Cristina Parodi: «Se arrivasse un impegno come quello farei fatica ad accettare: una trasmissione quotidiana stravolge la vita, e la mia priorità ora è mio marito» ha dichiarato Mara Venier nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il suo ritorno in Rai non sarebbe una sorpresa, considerando che nella sua carriera ce ne sono già stati altri, ma non sempre sono stati fortunati: nel 2000, ad esempio, condusse Fantastica italiana con Massimo Lopez, ma senza riscuotere successo. Ben più pesante la battuta d'arresto che registra con Domenica In... TV nel 2006: la rissa verbale tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila porta alla sospensione del programma e alla sostituzione di Mara Venier, che ritorna in Rai nel 2010 per condurre La Vita in Diretta.

© Riproduzione Riservata.