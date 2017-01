MARTA LEMME, CHI È LA FIGLIA, FARMACISTA, DI ALBERICO CHE LO DIFENDE: "NON MOLLIAMO" (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Marta Lemme è intervenuta a Domenica Live oggi, 29 gennaio, per parlare della dieta promossa da suo padre e che sta facendo tanto discutere. Farmacista proprio come il padre, ai microfoni di Barbara d'Urso ha spiegato perché funziona la dieta Lemme: «Non utilizzo il farmaco, ma il cibo come farmaco. Perché la gente mangiando al mattino dimagrisce? La pastiglia produce una serie di reazioni, altrettanto fanno le molecole del cibo. Molti soggetti hanno risolto problematiche legate a bulimia, anoressia, diabete e ipertensione» ha dichiarato Marta Lemme. La figlia del controverso farmacista ha preso le difese del padre: «Nonostante gli attacchi e i controlli, non molliamo e combattiamo. Non vogliamo fare i medici, non lo siamo. Ogni persona deve continuare ad essere seguita dal suo medico». E non sono mancate le frecciatine agli ospiti di Domenica Live che attaccano suo padre: «Basta leggere un libro di biochimica, ma forse lo attaccano perché non lo capirebbero». E non manca un pizzico di ironia per prendersi gioco dei detrattori: «Io vado avanti a mangiare il Gelemme!». Dopo la messa in onda dell'intervista a Marta Lemme, che ha rivelato di seguire da anni la filosofia alimentare del padre, si accende ulteriormente il dibattito in studio.

© Riproduzione Riservata.