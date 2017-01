MATCH POINT/ Su La5 il film con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers

Il film è in onda su La5 in seconda serata

MATCH POINT, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Match Point è il film in onda su La5 oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 23.10. Una delle pellicole più acclamate di Woody Allen realizzata nel 2005, film atipico nella carriera del regista statunitense, ha avuto un notevole successo alla sua uscita e ha conquistato anche una nomination agli Oscar. Ii film ha segnato una discontinuità nella filmografia di Woody Allen, infatti, come raramente è accaduto, il regista di New York ha scelto di girare un thriller dai toni drammatici e con venature tipiche del "giallo", ambientandolo in Gran Bretagna anziché nella "Grande Mela" e incentrando la trama sul tema del destino e sulla falsariga di "Delitto e Castigo" di Fëdor Dostoevskij. Nel cast, oltre a Scarlett Johansson (nei panni di Nola Rice) e a Jonathan Rhys-Meyers (Chris Wilton), figurano anche Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton), Matthew Goode (Tom Hewett) e James Nesbitt (il detective Banner). Ma ecco la trama del film.

MATCH POINT, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia di Match Point è incentrata attorno alla figura di Chris Wilton, un ex giocatore di tennis ritiratosi precocemente e che lavora in un esclusivo circolo londinese. Grazie alle sue passioni (tra cui la lirica e l'arte), stringe amicizia con Tom Hewett, un ricco rampollo che gli presenta la sorella Chloe e lo invita ad un party presso la sua residenza. Durante il ricevimento, Chris fa la conoscenza di Nola Rice, un'attrice statunitense che scopre essere la fidanzata di Tom, nelle settimane successive, l'istruttore di tennis comincia a frequentare Chloe, entrando anche nelle grazie della famiglia Hewett, ma continua segretamente ad essere attratto da Nola. Dopo qualche tempo, Chris e Chloe decidono di sposarsi, mentre Tom e Nola pongono fine alla propria relazione. La notizia turba Chris che torna a pensare a Nola fino a quando non la incontra casualmente a una mostra presso il "Tate Modern Museum", da lì i due cominciano a frequentarsi, dando vita a una relazione clandestina. Quando Nola comunica a Chris di essere incinta, invitandolo a chiedere il divorzio da Chloe, Chris va in crisi e al termine di una lunga crisi interiore, decide di sbarazzarsi di Nola, si reca nel condominio dove vive la ragazza e, inscenando una rapina, uccide prima una vicina di appartamento, rubandole dei gioielli, e poi spara alla sua amante. Nei giorni seguenti, le indagini della polizia convergono sulla pista della rapina, mentre Chris scopre che anche sua moglie Chloe è incinta, ma la tenacia del detective Mike Banner, convinto della sua colpevolezza, metterà alle strette l'istruttore di tennis al fine di scoprire la verità sul duplice delitto.

© Riproduzione Riservata.