MasterChef Italia 6 / Ed. 2017, news: il commento delle due eliminate Barbara e Maria, il video (oggi, 29 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 NEWS: LE INTERVISTE DI MARIA E BARBARA, IL VIDEO (OGGI, 29 GENNAIO) – Nell’ultima puntata trasmessa su Sky Uno lo scorso giovedì 27 gennaio del talent MasterChef Italia 6, c’è stata la presenza di un grandissimo maestro pasticcere italiano come Iginio Massari che ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, una grandissima competenza ed una certa oggettività nel valutare le prove dei concorrenti con un pizzico di severità assolutamente indispensabile in questo genere di situazioni. A farne le spese sono state le due eliminate di puntata ed ossia Barbara D’Aniello e Maria Zaccagni. Nelle interviste di post puntata le due concorrenti eliminate hanno palesato una certa delusione per come sono andate le cose ed in particolare Barbara ha sottolineato “Ho preparato un cioccolato così denso ma così denso che ho sfidato la legge di gravità.. perché 50 bignè hanno mantenuto in maniera perfetta la forma piramidale”. Purtroppo la scelta di un cioccolato così spesso e denso è stato valutato in maniera negativa da Massari che peraltro l’ha ripresa per aver inserito dei fiori non commestibili nel dolce. Naturalmente la concorrente non è d’accordo con il grande Massari. Clicca qui per vedere il video della sua intervista e quella di Maria Zaccagni.

© Riproduzione Riservata.