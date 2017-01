Michele Emiliano / Ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata: pronto a correre nel Pd contro Renzi? (oggi, 29 gennaio 2017)

MICHELE EMILIANO, OSPITE A IN MEZZ'ORA DI LUCIA ANNUNZIATA: NEL PD CONTRO RENZI? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Sarà ospite a In mezz'ora, programma condotto da Lucia Annunziata, Michele Emiliano, il governatore della Puglia che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé per le voci che lo volevano in corsa per la Segreteria del Partito democratico al posto dell'ex premier Matteo Renzi. Michele Emiliano ha fatto sempre parte della minoranza dem schierata per il no al referendum costituzionale e, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica nei giorni scorsi, avrebbe detto al suo entourage che aveva intenzione di candidarsi a prossimo segretario. La notizia è stata poi smentita dai suoi stessi collaboratori, ma il dubbio che sia vero rimane: è probabile che Lucia Annunziata proverà a chiedere a Michele Emiliano se davvero voglia cercare di mettersi alla testa del Pd. Michele Emiliano potrebbe effettivamente essere la persona giusta, visto che è sempre stato molto critico nei confronti del governo Renzi, e potrebbe dare un forte segno di cambiamento all'elettorato che sembra stanco della vecchia dirigenza.

MICHELE EMILIANO, OSPITE A IN MEZZ'ORA DI LUCIA ANNUNZIATA: NEL PD CONTRO RENZI? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Hanno fatto notizia le parole usate da Michele Emiliano dopo la bocciatura dell'Italicum da parte della Corte Costituzionale: nelle parole riportate da Repubblica, il governatore della Puglia ha usato parole molto dure contro il governo a guida dem del premier Matteo Renzi: "Con la distruzione dell'Italicum da parte della Corte Costituzionale possiamo dire che dei 1000 giorni di governo del Pd non è rimasto nulla. Un gran peccato aver sprecato tante energie e creato tanti conflitti dentro il Paese e dentro il Pd ed il Centrosinistra per non ottenere nessun risultato. Abbiamo avuto tre anni per migliorare il Paese e abbiamo fatto un disastro nel vano tentativo di costruire un ventennio di governo coincidente con una sola persona". Ex magistrato (ha conosciuto anche Giovanni Falcone) Michele Emiliano è il presidente della Regione Puglia: è stato sempre molto critico con l'ex premier Matteo Renzi, arrivando anche ad attuare politiche regionali in contrasto con quelle nazionali previste dal governo.

