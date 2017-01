Orietta Berti / Beata tra gli uomini, ecco perchè ritorna da Fabio Fazio! (Che fuori tempo che fa, 29 gennaio 2017)

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE NEL VARIETÀ DI RAI 3: BEATA TRA GLI UOMINI! FOTO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Sappiamo bene che Orietta Berti è una vera e propria buongustaia e non solo in termini di cibo e buona cucina ma anche per quello che compete gli uomini. Da sempre innamorata del suo Osvaldo, la regina della musica italiana ha da sempre confermato di aver occhi per guardare e cosa c'è di meglio che ritrovarsi allo stesso tavolo con Stash e Nicola Savino? Ebbene sì. Nella puntata in onda proprio questa sera che Che Tempo che Fa, Orietta Berti sarà ospite insieme ai due nominati poco sopra e la prova sta proprio sul profilo Twitter dell'interprete che ha pubblicato la foto in compagnia dei suoi cavalieri e ha ricordato l'appuntamento ai fan scrivendo: "29 gennaio 2017 @RaiTre – @chetempochefa prog. Tv condotto da Fabio Fazio @OriettaBerti sarà ospite della puntata Inizio ore 21:30". Ecco qui lo scatto postato su Twitter.

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE NEL VARIETÀ DI RAI 3: LO SPUNTINO INSIEME A FABIO VOLO, FOTO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Orietta Berti sarà nuovamente ospite nello studio di Che fuori tempo che fa stasera, domenica 29 gennaio 2017: l’artista ha rinnovato la sua presenza nelle ultime settimane, e si può quasi considerare una delle presenze fisse dell’edizione, al pari di Fabio Volo, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo e Nino Frassica. Proprio l’altro giorno, uno scatto pubblicato da Volo ha incuriosito i fans di Orietta Berti: lo scrittore ha postato su Instagram una fotografia scattata a casa della cantante, in cui spicca una tavola imbandita davvero notevole, da acquolina in bocca. “Quando dici a Orietta Berti che passi a salutarla perché sei in zona e lei ti accoglie così #spuntino #salatodolce #gratitudine” ha commentato Volo, carico di entusiasmo, e facendo esultare anche i followers suoi e della Berti. Uno spuntino divenuto anche social in grado di assicurarsi una buona dose di successo: pronti a rivederli entrambi nello studio di Che fuori tempo che fa stasera? Clicca qui per vedere il post di Fabio Volo direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE NEL TALK DI RAI 3: REDUCE DALL'OSPITATA A MUSIC QUIZ (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Tra poche ore sulle frequenze di Rai 3 ritorna il consueto appuntamento della domenica sera con la trasmissione Che fuori tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Tanti gli ospiti tra cui figura anche il nome della cantante italiana Orietta Berti che già lo scorso 8 gennaio è stata protagonista nel salotto televisivo della terza rete Rai. Tra l’altro per la Berti quest’ultimo periodo è stato particolarmente intenso avendo preso parte a diversi programmi. Infatti, dopo aver rilasciato una lunga intervista a Massimo Giletti a L’Arena raccontando alcuni curiosi e divertenti aneddoti relativi alla sua vita professionale e sentimentale (nei primi anni della sua carriera disse di no ad una cifra da capogiro per posare mezza nuda su una rivista) ha preso parte ad una puntata del programma Music Quiz condotto da Amadeus. In attesa di rivederla in diretta, scopriamo qualcosa di più sul proprio conto.

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE OSPITE NEL TALK DI RAI 3: LA BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Orietta Berti, nome d’arte di Orietta Galimberti, è nata a Cavriago in provincia di Reggio Emilia nel giugno del 1943. Nel corso della sua carriera è riuscita vendere oltre 15 milioni di dischi in tutto il Mondo pubblicando la bellezza di 53 album tutti in studio. Il successo e quindi la fama a livello nazionale arriva nel 1965 allorché si impone ad Un disco per l’estate con il pezzo Tu sei quello, mentre l’anno successivo fa la prima comparsa al Festival di Sanremo con il brano Io ti darò di più. L’anno seguente sarà ancora protagonista nella kermesse sanremese con la canzone Io,tu e le rose. Nel corso degli anni si susseguono le canzoni che diventano veri e propri tormentoni come Fin che la barca va uscita nel 1970, Tipitipitì, Una bambola blu, Via dei ciclamini, L’ora giusta, Omar, Per scommessa e tante altre ancora. Il suo miglior risultato al Festival di Sanremo è stato conseguito nel 1974 con il pezzo Occhi rossi con cui ottenne il terzo posto. Da ricordare alcuni film a cui ha preso parte come I nuovi mostri di Mario Monicelli senza dimenticare una lunga serie di programmi tv che l’hanno vista protagonista come Rock’n’ Roll, Domenica In, Anima mia, Quelli che il calcio e per l’appunto Che fuori tempo che fa.

