Oroscopo 2017 / Paolo Fox classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni di oggi 29 Gennaio 2017. Sfida tra comuni, Grado Vs Sarconi

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA DEI SEGNI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Le previsioni di Paolo Fox e la classifica dei segni ritornano a Mezzogiorno in famiglia, nella puntata di oggi, domenica 29 gennaio 2017. Il celebre astrologo ci svelerà tutte le novità per tutti i segni dello Zodiaco e farà un punto della situazione in merito ai cambiamenti astrologici, approfondendo quali sono i segni Top, Flop e quali invece si trovano in una situazione di stallo. Prima di scoprire tutte le curiosità sui segni e le previsioni per la prossima settimana, controlliamo l'andamento della precedente classifica di Paolo Fox. Al dodicesimo posto l'Ariete, vittima di una fase rivoluzionaria che inizierà a partire da febbraio. Questo vuol dire che i nati del segno saranno pronti a concludere tutte le battaglie intraprese nei mesi precedenti. In questo periodo si guarderà ai fatti, ma si dovrà fare i conti anche con un nervosismo maggiore. Qualcuno potrebbe pensare di trasferirsi o ridimensionare certe situazioni lavorative. Attenzione in amore: il prossimo trimestre andranno avanti solo le relazioni che vanno bene. All'undicesimo posto il Toro, nonostante il 2017 sarà importante per i nati del segno. Dal punto di vista economico bisogna agire con cautela, per via di spese di lavoro, un cambiamento di casa e molto altro ancora. Ci saranno giornate omunque un po' confuse, con discussioni con il partner, nonostante il quadro astrale generale prometta grandi cose. Sul fronte sentimentale, qualcuno dovrà affrontare delle tensioni, dovute a problemi accaduti già a dicembre. Al secondo posto i Pesci, che vivranno una situazione astrologica molto importante. Soprattutto per amore e lavoro, dove avverranno dei grandi cambiamenti. In questo momento si lanciano le idee che frutteranno in futuro e che comporteranno qualche novità in arrivo già alla fine di questo mese. Dopo diverse settimane tese, l'Acquario ritorna al primo posto: buoni i contatti e periodo interessante per i sentimenti. I nati del segno si libereranno di qualche problema e potranno vivere degli incontri interessanti a partire dal fine settimana. Clicca qui per rivedere la classifica di Paolo Fox e l'Oroscopo 2017 a Mezzogiorno in famiglia.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2017: GRADO VS SARCONI - I canti ed i balli, ma soprattutto la sfida fra i Comuni sono pronti a tornare nella nuova puntata di Mezzogiorno in famiglia, che andrà in onda su Rai 2 nella mattinata di oggi, domenica 29 gennaio 2017. A contendersi il titolo di campioni saranno i Comuni di Grado, in provincia di Gorizia, e Sarconi, in provincia di Potenza, che affronteranno il match decisivo. La squadra di Grado ha dimostrato nell'appuntamento precedente di avere tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura, ma la puntata di ieri è stata vinta dai rivali. Sarconi partirà quindi oggi con un punto di vantaggio che potrebbe determinare la sua vittoria. Questo piccolo centro della Basilicata è famoso per una festa che si tiene ad agosto con protagonista il Fagiolo. Nel suo territorio esistono infatti circa 20 tipi di fagiolo, che trovano spazio anche a livello internazionale. Grado affonda invece le sue origini al 452, anni in cui la vediamo come uno dei porti di Aquileia e Castrum. Poco più di 100 anni più tardi, grazie all'invasione dei Longobardi, il Comune potè ospitare al suo interno il Patriarcato di Aquileia per volere del Patriarca Paolino, assumendo così un ruolo prestigioso sia a livello religioso che politico.

