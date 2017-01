Pari e Dispari / Le curiosità sul film in onda su Rete 4 con Bud Spencer e Terence Hill

PARI E DISPARI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Pari e dispari, è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, 29 gennaio 2017. La pellicola dal genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 1978 è stata diretta da Sergio Corbucci con il soggetto che è stato scritto da Mario Amendola e Bruno Corbucci, i due si sono occupati anche della sceneggiatura con Sabatino Ciuffini e lo stesso regista Sergio Corbucci. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Guido e Maurizio De Angelis mentre il montaggio è stato effettuato da Eufenio Alabiso con Amedeo Salfa. Per quanto riguarda le curiosità si può dire che in alcuni punti del film si possono sentire delle canzoni che sono state utilizzate in altre pellicole, quando Charlie prepara il gelato per il suo fratellastro viene riprodotta la canzone del film Il bianco, il giallo, il nero, mentre durante la scena dove Mike Firpo, ossia il padre di Johnny e Charlie, gioca a biliardo, si ha modo di sentire la canzone Angels and beans, la colonna sonora del film Anche gli angeli mangiano fagioli. Infine è anche da citare che sul finale del film, quando Johnny chiede il permesso all'ammiraglio di fare un’ultima scommessa con il suo fratellastro, si può intravedere il figlio di Bud Spencer, Giuseppe Perdersoli, che ha modo di interpretare un giovane ufficiale della marina statunitense.

PARI E DISPARI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Pari e dispari è il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere commedia che è stata pubblicata nell’anno 1978 ed è stata diretta dal regista Sergio Corbucci. Il soggetto è stato scritto da Mario Amendola e dallo stesso regista, mentre le musiche sono state composte da Eugenio Alabiso e Amedeo Salfa. Ad interpretare i protagonisti del film ossia Charlie Firpo e Johnny Firpo troviamo Bud Spencer e Terence Hill. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PARI E DISPARI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia si concentra sul guardiamarina Johnny Firpo, a cui viene affidata la missione di sgominare una banda impegnata nel mondo delle scommesse clandestine. Il capo di questa banda non è altri che Paracoulis, conosciuto anche come Il greco, famoso per essere davvero bravo a giocare a Poker. Per poter riuscire nell’impresa, il guardiamarina deve avvalersi necessariamente dell’aiuto del fratellastro Charlie Firpo. Quest’ultimo inizialmente lo si vedrà impegnato nel trasporto di delfini con l’ausilio di un camion, che gli verrà rubato dallo stesso guardiamarina. Inizialmente Johnny cerca di convincere Charlie senza successo, fino a che non gli rivela che il loro padre è divenuto cieco con gli anni e ha bisogno di un trapianto di occhi per poter tornare a vedere. Così i due fratelli si uniscono e iniziano ad infliggere grossi danni all’organizzazione del greco, vincendo grosse somme di denaro utilizzando metodi più o meno ortodossi, come ad esempio arrivare a sostituire un fantino che era costretto a perdere se voleva vedere al sicuro la sua famiglia o un giocatore nella sua ultima partita di pelota basca. Sarà proprio durante quest’ultima partita che Johnny convince gli scagnozzi del Greco ad organizzare una partita con il capo della banda stessa. I criminali, ignari delle grandi capacità come giocatore di poker lo portano nello yacht dove è situato anche un casinò clandestino gestito dal Greco stesso. Durante la partita finale Johnny Firpo mostrerà tutta la sua abilità, costringendo i suoi avversari a mettere in palio ogni cosa in loro possesso, incluso lo yacht. Nel frattempo, Charlie arriva sul luogo giusto in tempo per salvare il fratellastro, che dopo aver vinto l’ennesima mano a poker, veniva minacciato di morte da Paracoulis stesso. Dopo una grande scazzottata la banda viene messa KO e lo yacht viene riportato in porto grazie ai delfini rubati dal guardiamarina all’inizio del film. Come ricompensa per la missione riuscita il guardiamarina stesso chiede di poter fare un’ultima scommessa con il fratellastro, scommettendo tutti i soldi delle vincite, che ammontavano a più di mezzo milione di dollari. Con uno stratagemma invece Charlie Firpo fa in modo che i soldi vadano ai bambini ospitati da un orfanotrofio che doveva essere chiuso.

