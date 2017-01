RIDE, RICOMINCIO DA ME/ Su La5 il film con Brenton Thwaites e Robert Knepper, alla regia Helen Hunt (oggi, 29 gennaio 2017)

RIDE RICOMINCIO DA ME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Ride - Ricomincio da me, il film in onda su La5 oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola americana dal genere commedia realizzata nel 2014 con la durata pari a circa 1 ora e 33 minuti ed è stata diretta dal regista Helen Hunt che ha ottenuto anche la sua parte nel cast, accanto a lui Brenton Thwaites, Robert Knepper, Leonor Varela e Luke Wilson. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RIDE RICOMINCIO DA ME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nella città di New York dove vive un'eccentrica editrice di successo di nome Jackie (Helen Hunt). Jackie è a capo di un vero e proprio impero economico ma purtroppo la sua vita sentimentale da tempo è ferma a causa della morte del proprio amato marito ed è incapace di trovare un altro uomo che possa essere in grado di farle battere forte il cuore come succedeva in passato. Naturalmente sulla vita sentimentale ha un grande impatto il moltissimo tempo che dedica al lavoro ed anche al suo unico figlio Luke (Brenton Thwaites) del quale si prende cura in maniera maniacale praticamente organizzando ogni ambito della sua vita. Per Luke, Jackie ha previsto un futuro radioso a capo della sua azienda e per questo ha fatto pressioni affinchè seguisse un percorso formativo verso tale ambito. Tuttavia Luke ad un certo punto della propria vita si rende conto che quello che ha scelto la madre per lui non corrisponde a quello che lui vuole. Nello specifico il ragazzo decide di lasciare l’università e di trasferirsi nella lontana Los Angeles per dare sfogo alla sua grande passione per il surf. Ovviamente quando Jackie viene informata delle decisioni del figlio va su tutte le furie ma non per questo decide di arrendersi. Infatti, di tutta fretta organizza un suo viaggio a Los Angeles per scoprire come se la sta passando il proprio amato figlio. La donna con a seguito il proprio inseparabile autista tuttofare, pedina il figlio fino a che quest’ultimo la scopre. Luke si arrabbia tantissimo con la mamma invitandola a restare fuori dalla propria vita. La donna, ancora una volta non si arrende e per essere maggiormente vicina al figlio decide di imparare a fare surf facendosi dare una mano da un maestro di surf con il quale poco alla volta si instaurerà un bellissimo rapporto. Jackie non solo scoprire di essersi appassionata al surf ma iniziare quel rapporto sentimentale tanto desiderato proprio con il maestro conosciuto per puro caso.

