ROBERTO GIACOBBO/ Il giornalista ospite nel salotto di Fabio Fazio su Rai 3 (Che fuori tempo che fa 29 gennaio 2017)

ROBERTO GIACOBBO, IL GIORNALISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Ci sarà anche Roberto Giacobbo tra gli ospiti della prossima puntata di Che fuori tempo che fa, il programma condotto come al solito da Fabio Fazio su Rai Tre. Nato a Roma, nell'ottobre del 1961, Roberto Giacobbo ha poi trascorso gli anni sino al 1975 a Bassano del Grappa, la cittadina veneta di cui era originaria la famiglia. Si è laureato in Economia e Commercio prima di dedicarsi alla carriera di giornalista e alla didattica, ricoprendo il ruolo di docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'ateneo di Ferrara. Ha poi iniziato a lavorare in qualità di autore radiofonico presso Radio Dimensione Suono, prima di diventare noto per le ripetute vittorie nel programma Bis, condotto da Mike Bongiorno. Nel corso degli anni '90 ha quindi firmato una lunga serie di programmi per la Rai come Ciao Italia e Ciao Italia Estate, Big!, La cronaca in diretta, Mezzogiorno in famiglia, Pomeriggio in famiglia, Giorno per giorno e Il grande romanzo della Bibbia. A partire dal 1997 ha quindi esteso il suo interesse ad argomenti legati al mistero, formandosi una serie di conoscenze che hanno poi fatto da base alla sua attività successiva. Il primo grande successo in questo campo è stato Stargate - Linea di confine, da lui scritto e condotto su La7, cui ha fatto seguito Voyager, a partire dal 2003. Proprio lo show della Rai in cui va ad analizzare fatti storici contrassegnati dal mistero e le grandi questioni irrisolte dell'archeologia, ne ha fatto un personaggio televisivo estremamente noto, anche presso il grande pubblico.

ROBERTO GIACOBBO, IL GIORNALISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: CURIOSITA' (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Per quanto riguarda la vita privata, Roberto Giacobbo è sposato con Irene, anche lei autrice televisiva, un rapporto allietato dalla nascita di tre figlie. I due si sono conosciuti nel 1988 e per poter conquistare la sua futura compagna, Giacobbo ha dovuto passare non meno di otto mesi impegnato in una serrata corte. Un periodo nel corso del quale ha peraltro dovuto arricchire la fioraia posta sotto la casa della futura moglie. In una intervista rilasciata a Panorama si è raccontato in maniera molto dettagliata, partendo dal suo rapporto con Maurizio Crozza, il comico genovese che gli ha espressamente dedicato uno dei suoi personaggi. Lo stesso Giacobbo ha affermato di non avvertire fastidio in tal senso, essendo un personaggio pubblico. Ha inoltre ricordato come la sua passione per la scienza e la storia sia nata sin da piccolo, anche per impulso del padre. Una passione che gli ha portato il successo, ma che lo costringe anche a stare lontano dalla famiglia per buona parte dell'anno. In suo libro ha voluto ricordare l'eredità morale che deriva alla sua famiglia dalla presenza di un nonno alpino, il quale fu deportato in campo di concentramento dai nazisti dopo l'8 settembre 1943, morendo poco dopo. Ha anche sottolineato la sua adesione ai valori cattolici, spiegando l'apparente controsenso con il fatto di non aver mai incontrato uno scienziato in grado di dirgli cosa ci sia dopo l'infinito. Ha inoltre ricordato di non essere assolutamente un apocalittico, come viene spesso indicato, e di non indulgere al sensazionalismo nelle sue trasmissioni, ove ogni notizia viene attentamente verificata. Infine ha sottolineato come il motivo del suo successo consista in particolare nel fatto di essere coinvolto in quello che propone al pubblico, reputandosi un narratore e non certo un attore.

