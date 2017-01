ROSSANO RUBICONDI / Donald Trump, l’ex moglie Ivana e la “famiglia” del Presidente Usa (Domenica Live, oggi 29 gennaio 2017)

ROSSANO RUBICONDI, OSPITE IN TV IL “QUASI” PARENTE DI DONALD TRUMP (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Sarà Rossano Rubicondi quest’oggi a varcare le porte di Domenica Live per presenziare come ospite speciale dopo il grande insediamento di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti d’America. Per anni è stato il marito di Ivana Trump, come tutti sanno l’ex moglie del tycoon repubblicano e grande costruttore, e negli ultimi mesi è tornato spesso in tv per raccontare la sua strana storia famigliare che lo porta praticamente ad essere “quasi” parente del presidente americano. Come ha riportato anche il quotidiano Today, il rapporto tra Rossano e Ivana fu interrotto bruscamente qualche mese dopo quella nota Isola dei Famosi del 2008 dove il buon Rossano - che oggi probabilmente tornerà ancora su quell’episodio curioso della televisione italiana - ebbe un breve flirt con Belen Rodriguez. «In Honduras, infatti, Rubicondi perse la testa per la compagna d'avventura Belen Rodriguez, allora fidanzata con Marco Borriello. Tra i due un presunto flirt, consumato tra le frasche dell'Isola e spifferato qualche anno dopo dalla vincitrice di quella edizione, Vladimir Luxuria, anche se i diretti interessati hanno sempre smentito. Quell'anno sull'Isola sbarcò anche Ivana Trump, per bacchettare il suo Rossano e rimettere al suo posto una semi sconosciuta Belen, ma la "spedizione" fu un fallimento considerando che il matrimonio andò in fumo qualche mese dopo». Una fine di una storia che però non ha tolto il suo legame “particolare” per la famiglia Trump anche in questi mesi di “presidenziali” novità.

ROSSANO RUBICONDI, NUOVI PROGETTI PER L’EX MARITO DI IVANA TRUMP? (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Rossano Rubicondi torna in tv oggi a Domenica Live per raccontare non solo della sua storia con Ivana Trump e del suo giudizio da quasi parente con Donald Trump: racconterò anche i nuovi programmi in corso, dopo mesi di forti problemi economici e anche alcuni appelli per trovare nuovi lavori vivendo in uno stato definito “di miseria”. Nell'intervista rilasciata a Chi mesi fa, l’ex marito di Ivana Trump ha raccontato di essersi esibito durante la stagione estiva a Porto Cervo, mentre la sera ha fatto intrattenimento con karaoke, inoltre cucina anche a domicilio. "Questa è la mia nuova attività. Riparto da me stesso con queste piccole idee. Certo, non vedo cifre alte, però tiro avanti", ha dichiarato Rossano Rubicondi. Ma nei prossimi mesi cosa ha in cantiere il buon ex naufrago lo racconterà tra qualche ora a Barbara D’Urso in diretta tv.

