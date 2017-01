RUSH HOUR/ Anticipazioni puntata 29 gennaio 2017: Lee e Carter nel mirino della criminalità organizzata (finale di stagione)

RUSH HOUR, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di Premium Crime di oggi, domenica 29 gennaio 2017, andranno in onda l'ultimo episodio di Rush Hour, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Legami di famiglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Lee (Jon Foo) e Carter (Justin Hires) vengono incaricati di supervisionare un evento pubblico presieduto da Brighton (Ned Vaughn), un telepredicatore che rivela di aver già ricevuto diverse lettere di minacce. Nonostante la presenza dei due agenti, Brighton viene ucciso subito dopo da uno sconosciuto, che viene catturato all'istante. Tuttavia, l'uomo viene freddato all'esterno da un uomo armato a bordo di un'auto in corsa. Dopo essersi rimesso grazie ad una breve riabilitazione, Carter riesce ad individuare un sospettato, ma è costretto a lasciarlo andare. Il criminale infatti tiene un ragazzino in bilico sul cornicione del palazzo ed infine fa cenno di gettarlo di sotto solo per creare un diversivo. Lee viene atterrato invece da un altro uomo, mentre Carter riesce a salvare il ragazzino appena in tempo. Durante le indagini, Carter viene preso di mira da un criminale e messo fuori combattimento. Grazie ad un nuovo attacco ad un'altra persona, la squadra individua altri dieci bersagli che sono sempre stati nel vero mirino del cecchino. Poco dopo, un blackout mette fuori uso la città, impedendo alla squadra di agire con tempismo. Lee e Carter credono che con il traffico impazzito ed i server bloccati, il sicario si sia assicurato di poter agire indisturbato e sono costretti ad agire in autonomia rispetto al Capitano (Wendie Malick). Dopo aver individuato la struttura in cui si troveranno i delegati, i due agenti scoprono che il cecchino è già arrivato e li ha appena presi in ostaggio, ma Carter lo fredda poco prima che dia fuoco ai presenti.

RUSH HOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 29 GENNAIO 2017, EPISODIO 13 "LEGAMI DI FAMIGLIA" - Nell'ultima puntata di Rush Hour, Lee e Carter dovranno gestire un caso molto spinoso, che riguarda una rapina in banca ed il dominio della città per opera di importanti criminali. La Quantou infatti, un'organizzazione ad ampio raggio, ha deciso di sgominare i rivali incastrandoli per una rapina in banca in cui ha prelevato un grosso quantitativo di denaro. I criminali sfruttano in seguito questi soldi per pagare i leader delle gang cittadine in modo che intervengano ad un summit che si rivelerà in realtà una trappola. Il problema maggiore per i due agenti sarà rintracciare Kim, la sorella di Lee, che si trova all'interno del Summit. Lee e Carter dovranno quindi infiltrarsi nell'ambiente per individuare la ragazza ed al tempo stesso riuscire a contrastare il piano del Quantou.

© Riproduzione Riservata.