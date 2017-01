SAMUEL PERON, IL BALLERINO DI BALLANDO CON LE STELLE SI ESIBIRÀ NELLO STUDIO DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 29 GENNAIO 2017) - Samuel Peron sarà ospite di Domenica In: il ballerino oggi, domenica 29 gennaio, verrà accolto da Pippo Baudo in studio per un'esibizione molto emozionante. Peron sarà eccezionalmente per la puntata di oggi di Domenica In il partner di ballo di Manuela Zero: i due daranno vita ad un tango appassionante. Il ballerino professionista di Milly Carlucci, che è infatti conosciuto per essere uno dei maestri di Ballando con le Stelle, parteciperà dunque a Domenica In. Chissà se avrà modo di parlare della nuova edizione del talent show di Rai1 sul ballo, condotto ormai da dodici anni da Milly Carlucci. Non si sa ancora molto sui concorrenti, ma è stato lanciato un video nel quale compare la folta schiera di maestri e tra questi c'è Samuel Peron, che è stato dunque confermato per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. I telespettatori, dunque, oggi potranno godersi la sua esibizione in attesa di vederlo nuovamente all'opera.

SAMUEL PERON, IL BALLERINO DI BALLANDO CON LE STELLE SI ESIBIRÀ NELLO STUDIO DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 29 GENNAIO 2017). LA CARRIERA - Dopo aver imparato a camminare, Samuel Peron ha cominciato a ballare. La passione per la danza, infatti, nasce quando è ancora piccolo: balla, infatti, da quando ha 4 anni, iniziando con liscio e standard per passare poi alla danza contemporanea e moderna. Diplomatosi all'Istituto d'arte come designer, ha frequentato la Facoltà di Scienze Motorie all'Università di Padova. La prima esperienza televisiva risale al 1991, quando partecipa allo show Sabato al circo, mentre l'anno successivo prende parte a Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno. Nel 2001 si piazza al terzo posto nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane, ma dal 2005 in poi partecipa ininterrottamente a Ballando con le Stelle, riuscendo a vincere la quarta edizione con l'attrice Maria Elena Vandone. Molti gli impegni al di fuori del programma: interpreta Cesar nel musical La febbre del sabato sera di Massimo Romeo Piparo e lavora con Natalia Titova a Tango d'amore prima di riprendere il tour di Tutto questo Danzando con gli altri ballerini di Ballando con le Stelle. Dal teatro alla serie tv "Un caso di coscienza 5": Samuel Peron compare nel 2013 nell'episodio Senza scrupoli.

