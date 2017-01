SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: TRA GLI OSPITI ANCHE ROBBIE WILLIAMS (OGGI, 29 GENNAIO 2017) – Manca poco più di una settimana all’inizio dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo che sarà condotto da Carlo Conti assieme a Maria De Filippi. In questi giorni giornalisti ed appassionati stanno cercando di capire quali saranno i superospiti che allieteranno le cinque serate della nota kermesse musicale. Facciamo un po’ il punto della situazione serata per serata. Martedì 7 febbraio, come riportato dall’autorevole Tv Sorrisi e Canzoni, sarà presente Ricky Martin assieme alla band britannica degli Clean Bandit mentre tra gli ospiti italiani figurano Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Paola Cortellesi, Rocio Munoz Morales, Raoul Bova, Antonio Albanese ed ovviamente Maurizio Crozza che ovviamente sarà presente in tutte le serate. Maggior riservo sulla seconda serata per la quale sono attesi Giorgia, la band degli Biffy Clyro e l’attrice Sveva Alaviti. Giovedì sarà la volta di Mika e del Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. Per venerdì nessuna illazione mentre per sabato è atteso Zucchero. Infine, c’è da segnalare la quasi certa presenza di Robbie Williams anche se non è ancora dato sapere in quale serata.

