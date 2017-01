SARA PELUSO & MICHELA PERSICO / Caccia all’account Instagram: a Quelli che il Calcio fanno impazzire il web (Oggi, 29 gennaio 2017)

SARA PELUSO & MICHELA PERSICO: QUELLI CHE IL CALCIO, È CACCIA AI LORO ACCOUNT INSTAGRAM (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - A Quelli che il calcio, oggi i collegamenti dai campi hanno visto protagoniste anche Sara Peluso e Michela Persico, rispettivamente moglie di Federico Peluso, giocatore del Sassuolo e fidanzata di Daniele Rugani della Juventus. Le due bellezze hanno affiancato il cantante Nek nel corso del collegamento con la trasmissione di Rai2 condotta da Nicola Savino in occasione del match Sassuolo-Juventus. La coppia di bellezze sentimentalmente legate a due nomi del calcio di Serie A sta già facendo impazzire il popolo del web che, dopo averne apprezzato la presenza a Quelli che il calcio, si è messo alla ricerca dei loro profili social, puntando soprattutto su Instagram. Sara Peluso, grande sostenitrice della squadra del marito, il Sassuolo, da tempo ha colpito i telespettatori di Quelli che il calcio. Nicola Savino, infatti, continua a chiamarla in occasione dei collegamenti con i campi di calcio per la sua estrema bellezza e per la semplicità, diventando ormai un volto fisso della trasmissione dedicata allo sport ed all'intrattenimento del pomeriggio domenicale di Rai2. Tra Sara e il marito Federico Peluso, il colpo di fulmine è scattato 10 anni fa e da allora i due sono inseparabili. Dopo averla vista in diretta tv, sostenere insieme a Nek il Sassuolo, gli appassionati del web si son messi alla ricerca del suo account Instagram. Per chi non lo sapesse, la bella Sara sul social fotografico risponde al nome Sara Piccinini. Sfogliando le suo foto non mancano quelle che la immortalano nel corso dei suoi collegamenti con Quelli che il calcio (Clicca qui per vedere le foto Instagram di Sara Peluso). Ma il popolo della rete sembra aver perso la testa anche per un'altra bellezza, volto noto della trasmissione della seconda rete Rai. Stiamo parlando di Michela Persico, sexy giornalista ed in coppia con Daniele Rugani, giovane giocatore bianconero. La Persico che nei mesi scorsi ha lasciato Mediaset, in una passata intervista parlando del suo fidanzato calciatore aveva dichiarato: "Non sono una Wags. Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida". Sul suo account Instagram è seguitissima (quasi 150 mila follower) e si diverte a condividere con i suoi seguaci i momenti di vita professionale e non solo, sfoggiando la sua bellezza e la sua passione per il calcio (Clicca qui per vedere le foto Instagram di Michela Persico).

© Riproduzione Riservata.