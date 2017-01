Serena Autieri/ L'attrice presenta 'Diana e Lady D': in esclusiva su Rai 1 alcuni pezzi del nuovo spettacolo! (Domenica In, 29 gennaio 2017)

SERENA AUTIERI, L'ATTRICE E CANTANTE OSPITE DI PIPPO BAUDO: IN ESCLUSIVA ALCUNI MOMENTI DEL SUO SPETTACOLO DAL VIVO (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) - Serena Autieri sarà presente questo pomeriggio su Rai 1, ospite di Pippo Baudo dopo esser stata ieri ieri a Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti. L'attrice ha postato sul suo profilo social una foto nei camerini per invitare tutti a vedere il programma Domenica In, a partire dalle ore 17. L'attrice presenterà lo spettacolo dal titolo 'Diana e Lady D' e nel salotto di Pippo Baudo potrà parlare delle sue sensazioni ed emozioni nel far parte di questo cast così importante. Lo show infatti è dedicata alla principessa d'Inghilterra e verte sia sulla sua vita di donna che su quella di erede al trono. Serena Autieri svela sui social che si parlerà proprio di questo e potremo vedere anche un'anteprima dello spettacolo dal vivo, in esclusiva per la prima volta in televisione. Un appuntamento da non perdere, l'attrice e cantante posta anche una foto insieme al padrone di casa Pippo Baudo proprio nei camerini, in attesa dell'inizio della trasmissione.

SERENA AUTIERI, L'ATTRICE E CANTANTE OSPITE DI PIPPO BAUDO: PRESTO IL SECONDO FIGLIO? (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) - La cantante, doppiatrice, attrice e conduttrice Serena Autieri sarà ospite di Pippo Baudo all'interno della nuova puntata di Domenica In che andrà in onda su Rai 1 oggi, 29 gennaio 2017. La 40enne napoletana sta vivendo un momento di forte risonanza mediatica, grazie alla partecipazione in diversi contest del mondo dello spettacolo. L'abbiamo vista infatti in Frozen, come voce di Elsa, la Regina delle Nevi, ma anche appena ieri nel varietà di Rai 1 condotto da Gigi Proietti, Cavalli di Battaglia. Di Serena Autieri si conosce di sicuro la professionalità e l'impegno, oltre che la bravura con cui riesce ad assumere i diversi ruoli nei campi più disparati. Lo dimostra il suo stesso bagaglio professionale, che può contare anche in presenze nelle pellicole come Notte prima degli esami e Maschi contro Femmine, giusto per citare quelli più famosi. Per il piccolo schermo è da sottolinare invece la sua intepretazione di Anna nella serie Tv di successo Once Upon a Time, C'era una volta per i fan italiani.

SERENA AUTIERI, L'ATTRICE E CANTANTE OSPITE DI PIPPO BAUDO: DALLA RECITAZIONE ALLA MUSICA (DOMENICA IN, 29 GENNAIO 2017) - Durante un'intervista a Vanity Fair, Serena Autieri ha rivelato di portare spesso sul set con sé la figlia Giulia, avuta dal marito e imprenditore Enrico Griselli, con cui è convolata a nozze nel 2013. L'attrice si è definita "appiccicosa" e protettiva nel suo ruolo di madre, non nascondendo che le sia difficile, anche per la tenera età di Giulia, di allontanarsi dalla figlia. Nonostante sia stata proiettata per moltissimi anni verso il lavoro, l'artista non vede l'ora di avere un secondo figlio, che potrebbe aiutarla a coronare il sogno di avere una famiglia numerosa. "Il lavoro spesso frena", ha sottolineato, "e poi non avendo aiuti da parte dei familiari, con i suoceri lontani e mia madre impegnatissima, è difficcile la gestione". Da considerare anche le esperienze di Serena Autieri nel campo della musica, un dettaglio evidente anche per i brani interpretati nel recente film d'animazione Frozen. E non solo, perché andando indietro fino al 1997, è possibile trovare un suo disco da solista, Anima Soul, composto da 19 brani.

br/>© Riproduzione Riservata.