Shutter Island / Film, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese stelle del ciclo Iris Prestige (oggi, 29 gennaio 2017)

SHUTTER ISLAND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 GENNAIO 2017: LE CURIOSITA' - Nella prima serata di oggi, domenica 29 gennaio 2017, Iris presenta uno dei capolavori del cinema moderno, Shutter Island. Il film sarà trasmesso alle 21.00 per il ciclo Iris Prestige e porta la firma di Martin Scorsese, grande regista che dirige un attore altrettanto bravo, Leonardo Di Caprio. Ambientato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in epoca di guerra fredda, Shutter Island racconta delle indagini condotte nel luogo che dà il titolo al film. Qui vengono imprigionati criminali malati di mente. La trama segue il progressivo addentrarsi del protagonista in questa realtà fatta di follia e sprazzi di lucidità, Angosciante ma appassionante, magistralmente diretto e interpretato, si tratta di un film che non può mancare all'elenco di ogni buon cinefilo.

SHUTTER ISLAND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Shutter Island, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 21.00, una pellicola appartenente al genere thriller tratta dal romando di Dennis Lehane e rilasciata al pubblico nel 2003. Il film in questione viene pubblicato nelle sale cinematografiche nel 2010 ed è stato diretto da Martin Scorsese, del cast fanno parte attori di spessore come Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SHUTTER ISLAND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film parla di due agenti federali di nome Edward Teddy Daniels e il suo collega Chuck Aule che vengono mandati in un ospedale psichiatrico situato su Shutter Island per indagare sulla sparizione di una paziente ricoverata in isolamento per aver ucciso i suoi figli. Ma nonostante questo la paziente crede ancora che essi siano vivi e che il personale sia solamente gente comune come postini e lattai. Gli agenti notano che la conformazione della scogliera rende impossibile una fuga a piedi nudi dall’isola, perciò intraprendono una serie di interrogatori dove coinvolgono tutto il personale, eccetto lo psichiatra di Rachel (la persona scomparsa) che è partito per le ferie. Poco prima Teddy trova un biglietto con scritto La legge del quattro. Chi è il 67?. Durante il pernottamento all’interno della struttura sempre l’agente Teddy sogna sua moglie che era morta qualche anno prima a causa di un incendio, vedendola viva e vegeta sull’isola. Dopo aver interrogato anche i pazienti senza risultati, Rachel viene ritrovata vicino al faro dell’isola, nonostante sia stato detto agli agenti che le ricerche erano state fatte su tutto il territorio dell’isola. La ragazza non presenta segni di maltrattamenti e per giunta non rilascia dichiarazioni inerenti alla sua scomparsa. A questo punto della storia i due agenti si recano al faro per poter scoprire maggiori dettagli riguardanti la sparizione della ragazza, ma una volta che Teddy si allontana dal suo collega, esso scompare misteriosamente. Durante le ricerche finisce per visitare una grotta nella scogliera dove ritrova la vera Rachel viva è vegeta, che gli spiega che era un medico della struttura e che dopo aver scoperto gli esperimenti illegali svolti all’interno della struttura sui pazienti per testare una sostanza che mirava a gestire il controllo mentale dei soggetti coinvolti nel test.. Per di più avvisa anche l’agente che sicuramente anche lui è stato drogato mediante il cibo, sigarette e perfino le aspirine per il mal di testa. Dopo esser riuscito a raggiungere il faro creando un diversivo, riesce a ritrovare il suo collega dell’FBI, e solo questo a punto il direttore dell’ospedale rivela a Teddy che lui non è altro che il paziente 67, in cura presso l’ospedale da diverso tempo dopo aver ammazzato sua moglie che era affetta da depressione e responsabile dell’omicidio dei suoi 3 bambini. A causa del dolore provocato da questo avvenimento, Teddy inventa la storia dell’eroe dell’FBI e di Rachel. Spronato ad accettare la realtà e lasciar perdere tutte le storie inventate dalla sua mente, in modo da non dover subire una lobotomia, Teddy inizialmente non crede a tutto quello che gli è stato detto, ma con fatica arriva ad accettare ogni cosa e si sottopone alla lobotomia senza opporsi.

