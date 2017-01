STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Hercules - La leggenda ha inizio e Pari e Dispari (domenica, 29 gennaio)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, domenica 29 gennaio 2017, la programmazione delle reti Mediaset si apre con il consueto appuntamento con gli attesi nuovi episodi della settima stagione della soap opera spagnola Il Segreto in onda su Canale Cinque in prima visione ma prosegue anche con tanti film, telefilm e cartoni animati per i più piccoli. L'azione per esempio fa da padrona dìsu Italia 1 mentre la commedia è ospite su Rete 4 con il film Pari e Dispari. Dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio dei programmi della serata Mediaset.

Canale Cinque apre quindi la prima serata con nuove appassionanti storia da Puente Viejo, e a seguire trasmette il magazine settimanale X Style, con tanti approfondimenti di cultura, moda e life style. Italia Uno invece trasmette il primo film che troviamo in palinsesto, una pellicola d'azione a sfondo mitologico che ha come protagonista Hercules, il semidio figlio di Zeus. Il film è stato girato nel 2014 e rivisita le storia di Ercole, si intitola La leggenda ha inizio. In seconda serata viene trasmesso un altro film, Tekken, ambientato nel futuro ed ispirato ad una nota serie di videogiochi. Rete Quattro punta invece sul divertimento leggero per tutta la famiglia proponendo una pellicola con la premiata coppia Bud Spencer e Terence Hill, Pari e Dispari. A seguire, per la serie I bellissimi di Rete Quattro, va in onda il film The Boxer, con Daniel Day Lewis, che racconta del gruppo armato dell'IRA e della sua lotta per la libertà dell'Irlanda. Molti altri film nella prima serata Mediaset, a partire da Iris che per il ciclo Iris prestige manda in onda Shutter Island, pellicola diretta da Martin Scorsese e interpretata da Leonardo Di Caprio, che racconta di una complicata indagine che coinvolge dei detenuti malati di mente. Decisamente più leggera la scelta di La 5 che trasmette la commedia romantica Ride -Ricomincio da me, con Helen Hunt, che racconta della seconda giovinezza di una donna che ha deciso di trasferirsi in California. Infine Italia 2 punta sull'adrenalina con Atterraggio d'emergenza, che parla di un volo dirottato da un gruppo di terroristi. Per completare l'offerta Mediaset della domenica sera restano Top Crime, che trasmette nuovi episodi della serie tv The mysteries of Laura, in cui si raccontano le indagini portate avanti dalla protagonista, una detective di New York, e Boing, che intrattiene i bambini con i cartoni animati del cane indagatore dell'incubo Scooby Doo. Da ultimo, Mediaset Extra manda in onda le repliche del talent show Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez e Simone Rugiati.